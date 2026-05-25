Los nuevos ingresos rompieron las reglas y lo pagará la casa completa: Gran Hermano aplicó una dura sanción

El Big no perdonó a Andrea Del Boca, Brian Sarmiento, Lola Tomaszeuski y Yisela “Yipio” Pintos quienes fueron castigados por conversaciones que ponen en riesgo su continuidad.

La casa de Gran Hermano se volvió a poblar en la semana con el ingreso de nuevos participantes y los que se habían ido. Sin embargo, esto no hizo que los participantes que volvieron no cometieran errores que terminaran con una dura sanción del Big , tanto de manera personalizada como colectiva. ¿Qué pasó?

Lola Tomaszeuski, Andrea del Boca, Brian Sarmiento y Yisela “Yipio” Pintos, que tuvieron la oportunidad de volver mediante el repechaje y el Golden Ticket, fueron apercibidos por el dueño de la casa tras notar que rompieron una de las reglas principales como lo es brindar información del afuera al resto de la casa, que en su gran mayoría, se encuentra aislada desde hace tres meses.

“Quienes ingresaron el miércoles pasado a mi casa sabían obviamente de antemano que toda la información obtenida afuera no debía ser transmitida. No voy a permitir que el juego se desvirtúe porque algunos jugadores desconocen cómo utilizar el poder de esta información. Todo poder conlleva una responsabilidad y, en el caso de ustedes, es el silencio”, sentenció el dueño de la casa y apuntó directamente contra los cuatro participantes.

En esa línea les informó que “ya forman parte de la próxima placa de nominados”. “A esta altura ya no hacen falta más advertencias”, agregó con total contundencia.

Sin embargo, eso no fue todo ya que enojado, también extendió el castigo para el resto de los hermanitos. “El aislamiento no solo se rompe con quienes hablan, también con quienes pretenden obtener información y ha habido muchos comportamientos así, algo que tampoco se permite”, adelantó.

Por lo que acto seguido comunicó que el presupuesto semanal para la compra de alimentos sufrió una reducción del 100% al 50%. “Para la próxima prueba semanal les quito la mitad del presupuesto total. Es decir, si gana obtendrán el 50% de la compra; si la pierden el 25%. Esta es mi decisión. Espero no tener que volver a pronunciarme con este tema”, concluyó.

Embed La casa paga las consecuencias: la próxima semana la compra será del 50% si ganan y del 25% si pierden



️ Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @dgo_latam y reviví los vivos por @PrimeVideoLat pic.twitter.com/wAFDAAQEav — Gran Hermano (@GranHermanoAr) May 25, 2026

Gran Hermano: quién será el próximo eliminado según las encuestas

Este lunes será una nueva gala de eliminación en Gran Hermano y con placa negativa uno de los participantes deberá abandonar la casa por decisión del público. Y tal como ocurre cada semana, las encuestas en redes sociales ya anticipan quién sería el participante que se perfila para despedirse.

Tras el ingreso de los nuevos participantes, solo "los originales" tuvieron el privilegio de nominar. En este contexto, quienes están en placa esta semana son Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juani "Juanicar" Caruso.

El periodista Fefe Bongiorno realizó una primera encuesta donde enfrentó a Eduardo, Cinzia y Juanicar, cuyo resultado dio como eliminado a Edu con el 69% de los votos negativos.

Después, en la segunda encuesta, en la cual enfrentó a Hanssen, Mariela y Stefy, la tercera participante acumuló el 24,5% frente al 12,6% de Hanssen y un 8,4% de Mariela. De esta manera, al realizar el cálculo de los porcentajes totales, Juanicar sería el segundo con más votos negativos, mientras que Stefy aparece en tercer puesto.