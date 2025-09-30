Chiquito Romero lanzó una contundente declaración sobre su inactividad en Boca El arquero del Xeneize se encuentra relegado por Miguel Ángel Russo y respondió acerca de su falta de continuidad. Por







Chiquito Romero no juega desde 2024 en Boca.

El arquero Sergio Romero se refirió a su inactividad en Boca, donde no juega desde noviembre de 2024 tras un empate 0-0 con Huracán en Parque Patricios, y le respondió a un fanático sobre su situación. "No me fui nunca", advirtió.

Romero acompañó a su esposa, Eliana Guercio, a la gala de los Martín Fierro 2025 en el hotel Hilton Buenos Aires de Puerto Madero, y fue consultado por un hincha acerca de su falta de rodaje. "¿Cuándo volvés?", le preguntó el seguidor, a lo que Chiquito contestó: "No me fui nunca". Luego, el fanático le consultó si extraña ser titular como arquero del Xeneize y respondió "mucho".

Sergio Romero Boca Palmeiras Chiquito Romero no juega desde 2024 en Boca. Télam

El jugador de 38 años se encuentra relegado de la consideración del entrenador Miguel Ángel Russo y también lo estuvo durante una gran parte del ciclo del anterior DT, Fernando Gago, en medio de un tirante vínculo del arquero con los simpatizantes de Boca tras cruzarse con un hincha en la Bombonera luego de una victoria de River 1-0 sobre el Xeneize en septiembre de 2024.

El contrato de Romero vencerá en diciembre de 2025 y debido a su falta de continuidad, en principio, no continuará en el club y se marcharía a otro equipo para sumar minutos. Tras su llegada a la entidad de La Ribera en agosto de 2022, jugó 88 partidos e integró los planteles que se consagraron campeones de la Liga Profesional en 2022 y la Supercopa Argentina en 2023.