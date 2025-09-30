30 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Chiquito Romero lanzó una contundente declaración sobre su inactividad en Boca

El arquero del Xeneize se encuentra relegado por Miguel Ángel Russo y respondió acerca de su falta de continuidad.

Por
Chiquito Romero no juega desde 2024 en Boca.

Chiquito Romero no juega desde 2024 en Boca.

El arquero Sergio Romero se refirió a su inactividad en Boca, donde no juega desde noviembre de 2024 tras un empate 0-0 con Huracán en Parque Patricios, y le respondió a un fanático sobre su situación. "No me fui nunca", advirtió.

Paulo Dybala ilusionó al mundo Boca con su sorpresivo gesto.
Te puede interesar:

El sorpresivo gesto de Paulo Dybala que ilusiona al mundo Boca: "Cosas buenas llegan a quienes esperan"

Romero acompañó a su esposa, Eliana Guercio, a la gala de los Martín Fierro 2025 en el hotel Hilton Buenos Aires de Puerto Madero, y fue consultado por un hincha acerca de su falta de rodaje. "¿Cuándo volvés?", le preguntó el seguidor, a lo que Chiquito contestó: "No me fui nunca". Luego, el fanático le consultó si extraña ser titular como arquero del Xeneize y respondió "mucho".

Sergio Romero Boca Palmeiras
Chiquito Romero no juega desde 2024 en Boca.

Chiquito Romero no juega desde 2024 en Boca.

El jugador de 38 años se encuentra relegado de la consideración del entrenador Miguel Ángel Russo y también lo estuvo durante una gran parte del ciclo del anterior DT, Fernando Gago, en medio de un tirante vínculo del arquero con los simpatizantes de Boca tras cruzarse con un hincha en la Bombonera luego de una victoria de River 1-0 sobre el Xeneize en septiembre de 2024.

El contrato de Romero vencerá en diciembre de 2025 y debido a su falta de continuidad, en principio, no continuará en el club y se marcharía a otro equipo para sumar minutos. Tras su llegada a la entidad de La Ribera en agosto de 2022, jugó 88 partidos e integró los planteles que se consagraron campeones de la Liga Profesional en 2022 y la Supercopa Argentina en 2023.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El regreso de Diego al fútbol, con la camiseta de Boca y un look único.

El regreso de Maradona a Boca: a 30 años del partido en Corea del Sur y del mechón amarillo "en repudio" a "los caretas"

Boca perdió la última final de Copa Libertadores que jugó, en 2023.

La IA se la jugó y dijo cuándo Boca podría volver a ganar la Libertadores: por qué el 2026 puede ser un buen año

Abel Osorio, la gran figura de la noche en Florencio Varela.
play

Boca perdió 2-1 con Defensa y Justicia en Varela y salió de la zona de Copa Libertadores

El Xeneize visita al Halcón de Varela.

Con público visitante y sin Russo, Boca visita a Defensa y Justicia en Florencio Varela

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica tras haber sido internado

Buenas noticias para Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta médica tras haber sido internado

La declaración que más llamó la atención fue la que lo conectó con Boca.

Fue campeón del mundo con Messi y reveló que estuvo cerca de jugar en Boca

Rating Cero

Doctor Strange, Spider-Man y Scarlet Witch no aparecen hace más de tres años.

El regreso más esperado de Marvel reveló cómo será su vuelta a las películas

Yanina Latorre quedó en evidencia tras el cruce de Evangelina Anderson.
play

Evangelina Anderson expuso a Yanina Latorre en vivo: "Contá quién es el hombre casado con el que salí"

Paulo Dybala ilusionó al mundo Boca con su sorpresivo gesto.

El sorpresivo gesto de Paulo Dybala que ilusiona al mundo Boca: "Cosas buenas llegan a quienes esperan"

Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron compañeros en Paris Saint-Germain.

Icardi y Paredes tendrían un romance con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron la llegada de su primer hijo.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini esperan su primer bebé: lo confirmaron con un emotivo video

Camilota destacó el apoyo de Romina en vez del de su familia.

El mensaje de la hermana de Thiago Medina por su recuperación: "La siento más..."

últimas noticias

Matías Ozorio.

Video: así detuvieron a Matías Ozorio por el triple femicidio en Florencio Varela

Hace 11 minutos
Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió Filipinas y murieron al menos ocho personas.

Terror en el Pacífico: un terremoto de magnitud 6.9 sacudió Filipinas y murieron al menos ocho personas

Hace 14 minutos
Quién es Matías Osorio, el joven señalado como ladero de Pequeño J en el triple femicidio de Florencio Varela

Triple femicidio en Florencio Varela: quién es Matías Ozorio, el joven señalado como ladero de Pequeño J

Hace 17 minutos
Se registraron 12 femicidios en contextos de narco criminalidad como los de Brenda, Morena y Lara.

Se registraron 178 femicidios en lo que va de 2025, uno cada 36 horas

Hace 25 minutos
play

Triple femicidio de Florencio Varela: detuvieron a Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño J, presunto autor del crimen

Hace 33 minutos