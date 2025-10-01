1 de octubre de 2025 Inicio
Cuenta DNI activó un 50% en cines hasta noviembre 2025: en cuáles aplica

La Cuenta DNI del Banco Provincia brinda un 50% de descuento en cines todos los lunes y martes, con reintegro inmediato y sin límite de devolución.

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia se posiciona en el panorama de servicios financieros argentinos gracias a sus atractivas promociones, en especial dentro del ámbito del entretenimiento. Entre los beneficios más valorados se encuentra el descuento en la compra de entradas de cine. Todos los lunes y martes, quienes utilizan la aplicación acceden a un ahorro del 50%, con reintegro inmediato y sin límite máximo, lo que convierte esta propuesta en una de las más ventajosas del mercado.

Ya está confirmado: una de las promociones más convenientes de Cuenta DNI durante agosto también estará disponible en septiembre 2025.
Más que una simple plataforma digital de transacciones, Cuenta DNI fue diseñada como una política pública destinada a democratizar el acceso a servicios financieros en la provincia de Buenos Aires. Entre sus múltiples funcionalidades, permite pagar impuestos y servicios, realizar compras cotidianas con descuentos relevantes y gestionar créditos. En los últimos meses incorporó además un instrumento de inversión pensado para ser accesible y confiable, reforzando su misión de brindar soluciones a millones de usuarios.

Con esta expansión constante y un enfoque centrado en los beneficios del consumidor, la billetera del Banco Provincia se consolida como una de las más completas de Argentina. Cuenta DNI ya no solo funciona como una herramienta de pago práctica, sino también como un pilar en la estrategia de la entidad para impulsar el ahorro y la inversión, haciendo de la inclusión financiera un objetivo alcanzable para gran parte de la población.

Cómo es la promoción de Cuenta DNI en cines para los últimos meses de 2025

El Banco Provincia lanzó la promoción "Vení al cine con Cuenta DNI", que otorga un descuento especial a sus usuarios. Este beneficio estará disponible durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, y podrá aprovecharse únicamente los días lunes y martes. Se presenta como una gran oportunidad para disfrutar del cine y, al mismo tiempo, cuidar el bolsillo.

Para acceder al ahorro, la compra de las entradas debe realizarse directamente desde la aplicación Cuenta DNI, utilizando la opción "pagar con QR" con débito directo en la cuenta. Este procedimiento constituye la única forma válida para activar el descuento, que se devuelve de manera inmediata al usuario en la misma billetera digital.

El beneficio tiene un alcance geográfico específico y limitado a determinados establecimientos. Solo se encuentra disponible en las salas de cine Cinemacenter y Paseo Aldrey, ambas situadas en la provincia de Buenos Aires. Por ello, es fundamental que los usuarios verifiquen previamente que su visita corresponde a uno de estos cines participantes.

El descuento se aplica directamente en boleterías o puntos de pago al momento de la compra. La rebaja se calcula sobre el valor de la entrada general. Además, el Banco Provincia aclara que esta promoción no puede combinarse con otros descuentos ni beneficios vigentes en los mismos cines.

Para garantizar el acceso al beneficio, es indispensable cumplir con la condición principal: la compra de entradas debe efectuarse exclusivamente mediante la aplicación Cuenta DNI con fondos disponibles en la billetera. No se considerarán válidas otras formas de pago vinculadas a la aplicación que no utilicen el QR con débito en cuenta.

Es clave tener en cuenta las exclusiones para evitar inconvenientes. El descuento no se aplica a operaciones realizadas con Cuenta DNI mediante códigos QR de Mercado Pago ni de otras billeteras digitales, ya que la interoperabilidad de QR no forma parte de esta propuesta.

Por último, la promoción tampoco contempla transacciones abonadas con tarjetas, ya sean de crédito VISA o Mastercard, ni con tarjetas de débito o transferencias hechas desde la aplicación que no utilicen el pago QR con débito en cuenta. La única manera de acceder al 50% de descuento es cumplir con el método de pago establecido por el Banco Provincia.

