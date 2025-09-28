La IA se la jugó y dijo cuándo Boca podría volver a ganar la Libertadores: por qué el 2026 puede ser un buen año

Gemini, la inteligencia artificial de Google, analizó las últimas campañas del Xeneize y adelantó que el año que viene es un momento favorable para que los hinchas se ilusionen con la "séptima".

Boca tuvo muy poco rodaje internacional en 2025. Más allá de su participación en el Mundial de Clubes, donde quedó eliminado en primera ronda, a nivel sudamericano no llegó ni siquiera a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya que Alianza Lima lo eliminó por penales en la Fase 2.

A pesar de todo, el club de la Ribera se ilusiona con la "séptima". Y Gemini, la IA de Google, le dio razones para seguir creyendo: según el análisis de las últimas campañas que hizo la inteligencia artificial, 2026 podría ser un buen año para que Boca vuelva a levantar el trofeo.

"Si tuviera que arriesgar una fecha, aunque sea pura especulación, diría que Boca Juniors podría volver a ganar la Copa Libertadores en un año par, dado el patrón histórico de sus recientes victorias (2000, 2002, 2006)", señaló Gemini, que en este sentido consideró que 2026 será más favorable que 2025.

"A menudo, el club encuentra su mejor momento de sinergia y plantel para los torneos en ciclos que coinciden con años pares, lo que se presta a una temporada de logros. Sin embargo, esto es una simple observación de patrones pasados y no una predicción", aclaró.

La IA argumentó que "la victoria en la Copa Libertadores no se basa en un calendario, sino en una combinación de factores como una dirección técnica sólida, un plantel competitivo y motivado, y la fortaleza mental del equipo". Por lo tanto, indicó que el camino hacia la ansiada "séptima" dependerá de "una conjunción perfecta de talento, estrategia y, por supuesto, algo de suerte".

La última vez que Boca ganó la Copa Libertadores

El último título de Copa Libertadores de Boca fue en la edición 2007, cuando salió campeón en Brasil tras derrotar a Gremio en los dos partidos de la final (3-0 y 2-0). El director técnico de ese plantel era Miguel Ángel Russo, y contaba con figuras como Juan Román Riquelme, Martín Palermo y Rodrigo Palacio.

El Xeneize inició su camino en el Grupo 7. Estuvo muy cerca de quedar afuera, pero otros resultados le permitieron clasificar segundo en la última fecha. Luego, derrotó a Vélez en octavos, venció a Libertad en cuartos y, en semifinales, dio vuelta la serie ante Deportivo Cúcuta en una Bombonera cubierta de niebla.