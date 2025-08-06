Chicho Serna habló por primera vez tras su salida de Boca: "Esto ya tuvo su fin"

El exfutbolista habló por primera vez luego de que el Xeneize anunciara su alejamiento del Consejo de Fútbol. "Quienes me conocen saben lo que representa para mí y mi familia este club. La vida es de decisiones", reconoció.

Mauricio "Chicho" Serna se despidió de Boca luego de que el Xeneize anunciara su salida del Consejo de Fútbol en medio de la crisis deportiva del equipo, que acumula 11 partidos consecutivos sin triunfos . También dejó su cargo Raúl Cascini.

En diálogo con un grupo de periodistas, Serna expuso su aflicción por la salida de Boca, que el club confirmó este miércoles en un comunicado: "Ahora a ver qué va a pasar en mi nueva etapa de vida. Di todo. Esta semana tomé la decisión y la concretamos ayer para que ya sea una realidad. Varios días atrás lo había manifestado internamente a quien correspondía".

"Nos tomamos varios días para encontrarle una vuelta. Me ofrecieron estar en otra área del club y no lo acepté porque no sería conveniente. Esto ya tuvo su fin" , agregó visiblemente emocionado.

En tal sentido, manifestó su identificación con la institución: "No ha sido fácil. Quienes me conocen saben lo que representa para mí y mi familia este club. La vida es de decisiones".

El Consejo de Fútbol de Boca fue formado en 2020 para tomar decisiones futbolísticas, como elegir a los entrenadores y resolver ventas y compras de jugadores. Se trató de una de las primeras medidas de la dirigencia que en aquel momento encabezaba Jorge Amor Ameal , con la vicepresidencia de Juan Román Riquelme , quien ahora es el presidente del club.

El comunicado de Boca para anunciar la salida de Chicho Serna

Boca anunció que Mauricio "Chicho" Serna y Raúl Cascini dejaron de integrar el Consejo de Fútbol del club, en medio de la crisis deportiva del Xeneize, debido a que lleva 11 partidos sin victorias y alcanzó su peor racha histórica: acumula seis empates y cinco derrotas.

En un comunicado difundido en las redes sociales, el Xeneize confirmó las salidas de ambos exjugadores del Consejo de Fútbol: "El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución. Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años".

En tanto, el club de La Ribera destacó sus desempeños: "Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores".

"Valoramos también su intervención en el desarrollo y proyección de numerosos jugadores de las divisiones juveniles, muchos de los cuales fueron promovidos al equipo de primera división. Les deseamos a Mauricio y a Raúl el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales", agregó en esta línea.