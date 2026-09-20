Con un gol de Messi y otro de Luis Suárez, Inter Miami empató 2-2 con San Diego El equipo de Florida rescató un punto como local por la fecha 23 de la Major League Soccer. El astro rosarino anotó de tiro libre, mientras que el uruguayo definió en el área tras una asistencia de De Paul. Anders Dreyer convirtió los dos tantos del conjunto visitante. Por Agregar C5N en









El Inter Miami y el San Diego igualaron 2 a 2 en la ciudad de Florida por la fecha número 23 de la Major League Soccer. El encuentro tuvo como protagonistas a Lionel Messi, autor de un tanto para los locales, y a Anders Dreyer, responsable de un doblete para la visita.

El conjunto visitante abrió el marcador a los 12 minutos de la primera etapa a través del delantero Dreyer. Sin embargo, el equipo local alcanzó el empate a los 24 minutos por intermedio de un tiro libre ejecutado por el capitán argentino desde el sector derecho.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAL MESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSI



@LOJASTOREGT pic.twitter.com/T84PvwoyFs — Messi World (@M10GOAT) September 20, 2026 Durante la segunda mitad, Rodrigo De Paul tomó un rebote en las inmediaciones del área y habilitó al delantero uruguayo Luis Suárez. El atacante remató hacia el segundo palo a los 27 minutos y revirtió el resultado a favor del cuadro anfitrión.

Aquí el gol Luis Suárez para el 2-1 de @InterMiamiCF ante @sandiegofc por @MLSes #GarraCharrua pic.twitter.com/nRXV9cBqXE — Alejandro Figueredo (@afigue2010) September 21, 2026 La ventaja a favor de la escuadra local duró poco tiempo. A los 37 minutos de la etapa complementaria, Dreyer superó la defensa rival y anotó el empate definitivo para el elenco de California en el estadio de Miami.

Inter Miami disputó este compromiso con el impulso del reciente triunfo ante el Cruz Azul por la Campeones Cup. Esa victoria internacional representó el título número 49 en la carrera profesional de Messi, quien aportó un gol y una asistencia en aquella final.