Con un gol de Messi y otro de Luis Suárez, Inter Miami empató 2-2 con San Diego

El Inter Miami y el San Diego igualaron 2 a 2 en la ciudad de Florida por la fecha número 23 de la Major League Soccer. El encuentro tuvo como protagonistas a Lionel Messi, autor de un tanto para los locales, y a Anders Dreyer, responsable de un doblete para la visita.
El conjunto visitante abrió el marcador a los 12 minutos de la primera etapa a través del delantero Dreyer. Sin embargo, el equipo local alcanzó el empate a los 24 minutos por intermedio de un tiro libre ejecutado por el capitán argentino desde el sector derecho.
Durante la segunda mitad, Rodrigo De Paul tomó un rebote en las inmediaciones del área y habilitó al delantero uruguayo Luis Suárez. El atacante remató hacia el segundo palo a los 27 minutos y revirtió el resultado a favor del cuadro anfitrión.
La ventaja a favor de la escuadra local duró poco tiempo. A los 37 minutos de la etapa complementaria, Dreyer superó la defensa rival y anotó el empate definitivo para el elenco de California en el estadio de Miami.
Inter Miami disputó este compromiso con el impulso del reciente triunfo ante el Cruz Azul por la Campeones Cup. Esa victoria internacional representó el título número 49 en la carrera profesional de Messi, quien aportó un gol y una asistencia en aquella final.
Con el resultado definitivo frente a San Diego, la institución deportiva acumula cuatro empates de manera consecutiva en la liga local. A pesar de la racha sin victorias, el plantel conserva 45 puntos y sostiene el tercer puesto de la zona este, dentro del área de clasificación a los playoffs.
El cronograma de partidos señala un cruce como visitante ante el Columbus Crew para el 27 de septiembre. Posteriormente, Messi viajará a la Argentina para disputar su partido de despedida con el seleccionado nacional ante Benín, el 6 de octubre en el estadio Monumental.