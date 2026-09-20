¿Messi vuelve al Barcelona? Joan Laporta confirmó cuándo sería y qué tiene que pasar para que suceda El presidente del conjunto catalán habló nuevamente la posibilidad que el argentino regrese al club que lo vio crecer en Europa. “Será siempre que él quiera. Estoy seguro de que ese día haría un sol radiante y podríamos disfrutar del talento y del cariño del mejor jugador del mundo”, se mostró entusiasmado. Por Agregar C5N en









Joan Laporta explicó que planear armar un homenaje a Messi luego que finelicen el Spotify Camp Nou, en 2028.

La ilusión que Lionel Messi vuelva a vestir la camiseta de Barcelona nunca se acabarán para los hinchas y ahora el presidente del conjunto culé, Joan Laporta, volvió a avivar el deseo de todos los fanáticos. “Estamos planificando el homenaje”, aseguró en conferencia. ¿Cuándo será?

No es la primera vez que se hace mención a un posible homenaje al capitán de la Selección argentina, desde que se fue del club en 2021 y los rumores en años anteriores de un posible regreso. Pero ahora, el mandamás del azulgrana volvió a hacer referencia a ese deseo y dio más detalles de cuándo podría darse.

Si bien la propuesta aún no tiene un día exacto, durante la Asamblea General de Delegados, Laporta explicó que la intención es que el reconocimiento pueda realizarse ante una multitud y dio una fecha aproximada. “A Messi le dijimos que nos gustaría hacerle un homenaje con el estadio acabado. Estaríamos encantados de hacerlo”, aseguró.

“El homenaje se lo haremos cuando tengamos el estadio terminado, en 2028, siempre que él quiera. Espero verlo pronto. Se podría hacer con los casi 105.000 espectadores”, se mostró entusiasmado y agregó: "Nos pondremos a su disposición para organizarlo. Estoy seguro de que ese día haría un sol radiante y podríamos disfrutar del talento y del cariño del mejor jugador del mundo”.

Joan Laporta, sobre el homenaje y la despedida de Lionel Messi en Barcelona :



“El homenaje se lo haremos cuando tengamos terminado el estadio, siempre que él quiera. Nos pondremos a su disposición para organizarlo. Estoy seguro de que ese día haría un sol radiante y podríamos… — Veronica Brunati (@verobrunati) September 20, 2026 Xavi reveló detalles desconocidos del regreso frustrado de Messi al Barcelona en 2023 En medio de los rumores de un posible regreso de Lionel Messi a Barcelona, su excompañero, Xavi Hernández, dio detalles desconocidos del regreso frustrado del argentino en 2023 y responsabilizó a Joan Laporta.