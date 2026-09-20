¿Messi vuelve al Barcelona? Joan Laporta confirmó cuándo sería y qué tiene que pasar para que suceda

La ilusión que Lionel Messi vuelva a vestir la camiseta de Barcelona nunca se acabarán para los hinchas y ahora el presidente del conjunto culé, Joan Laporta, volvió a avivar el deseo de todos los fanáticos. “Estamos planificando el homenaje”, aseguró en conferencia. ¿Cuándo será?
No es la primera vez que se hace mención a un posible homenaje al capitán de la Selección argentina, desde que se fue del club en 2021 y los rumores en años anteriores de un posible regreso. Pero ahora, el mandamás del azulgrana volvió a hacer referencia a ese deseo y dio más detalles de cuándo podría darse.
Si bien la propuesta aún no tiene un día exacto, durante la Asamblea General de Delegados, Laporta explicó que la intención es que el reconocimiento pueda realizarse ante una multitud y dio una fecha aproximada. “A Messi le dijimos que nos gustaría hacerle un homenaje con el estadio acabado. Estaríamos encantados de hacerlo”, aseguró.
“El homenaje se lo haremos cuando tengamos el estadio terminado, en 2028, siempre que él quiera. Espero verlo pronto. Se podría hacer con los casi 105.000 espectadores”, se mostró entusiasmado y agregó: "Nos pondremos a su disposición para organizarlo. Estoy seguro de que ese día haría un sol radiante y podríamos disfrutar del talento y del cariño del mejor jugador del mundo”.
Xavi reveló detalles desconocidos del regreso frustrado de Messi al Barcelona en 2023
En medio de los rumores de un posible regreso de Lionel Messi a Barcelona, su excompañero, Xavi Hernández, dio detalles desconocidos del regreso frustrado del argentino en 2023 y responsabilizó a Joan Laporta.
En esa línea, el excampeón del mundo con España aseguró que el presidente culé decidió no concretar el regreso del rosarino. “Messi tenía muchas ganas de volver al Barcelona, y yo estaba totalmente a favor”, afirmó durante un podcast de Youtube.
“El propio Messi tenía muchas esperanzas, y tanto yo como todo el cuerpo técnico también las esperábamos con grandes expectativas”, reconoció y agregó que había conversado con Laporta sobre el asunto mientras avanzaban esos contactos.