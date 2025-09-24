Susto en Boca: Chipi Barijho fue internado tras sufrir un dolor en el pecho El actual entrenador de las inferiores xeneizes se descompensó antes del partido de la Reserva contra Newell’s y fue trasladado en ambulancia a un centro de salud cercano. Por







Susto en Boca: Chipi Barijho fue internado tras un dolor en el pecho en el predio de Ezeiza

Antonio “Chipi” Barijho, ex delantero de Boca y actual integrante del cuerpo técnico de las divisiones juveniles, debió ser trasladado de urgencia este jueves luego de sufrir un fuerte dolor en el pecho mientras se encontraba en el predio de Ezeiza.

El episodio ocurrió en la previa del partido de la Reserva entre Boca y Newell’s. Según relataron testigos, el ex goleador acusó un repentino malestar y solicitó asistencia médica inmediata.

Si bien no perdió el conocimiento, la ambulancia que cubría el encuentro decidió derivarlo a la clínica más cercana para realizarle estudios de urgencia.

El partido, que estaba programado para las 19 horas, quedó momentáneamente postergado ya que el reglamento impide disputar encuentros oficiales sin una unidad médica disponible. La continuidad dependerá del regreso de la ambulancia o de la llegada de un reemplazo.

La descompensación del “Chipi” generó gran preocupación en el entorno xeneize, aunque la rápida respuesta del equipo médico permitió una atención inmediata.