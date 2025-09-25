Boca jugará ante Defensa y Justicia con visitantes: será el primer partido en más de 10 años en Buenos Aires El encuentro será este sábado desde las 19, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello por la 10° fecha. La última vez que el Xeneize contó con su gente en otro estadio del AMBA fue ante San Lorenzo, por la 13° fecha del Torneo Final 2013. Por







La venta de entradas para los socios de Boca será este viernes a las 14 vía internet.

La gran novedad del Torneo Clausura fue el regreso de los hinchas visitantes y, luego de que San Lorenzo pudo llevar a su propia hinchada en el partido ante Platense en Saavedra, ahora Boca podrá hacer lo mismo por primera vez en la provincia de Buenos Aires, cuando visite por la 10° fecha a Denfesa y Justica en Florencio Varela.

El Xeneize contará con 3.000 hinchas y del operativo de seguridad participarán 450 efectivos de la Policía de Buenos Aires, 50 agentes de seguridad privada, personal médico de emergencias y 45 empleados de Utedyc. Además, se implementarán medidas específicas para garantizar la seguridad, como la prohibición del ingreso de banderas para la tribuna de la visita.

Si bien 15 mil boquenses dijeron presentes en Mendoza ante Independiente Rivadavia, el primer partido que contó, de manera oficial, con presencia visitante, la última vez que pisaron una cancha en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue hace 12 años, cuando el equipo que por entonces conducía Carlos Bianchi enfrentó a San Lorenzo por la 13° fecha del Torneo Final 2013.

El primer cotejo que contó con la presencia de público visitante en la provincia de Buenos Aires fue Lanús - Rosario Central, cuando se concretó de manera oficial el regreso de Ángel Di María. Después, el Ciclón pudo llevar público a la cancha de Platense y, ahora, será el turno del conjunto de La Ribera.

Cómo será la venta de entradas para los socios de Boca frente a Defensa y Justicia Boca anunció que pondrá a la venta las entradas solo para los socios y socios adherentes para el partido que se jugará este sábado desde las 19 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. El expendio de entrada será de la plataforma Boca Socios a partir de este viernes 26 a las 14, hasta agostar disponibilidades. Las mismas tendrá un costo de $55.000.