El doctor Juan Elmo Moyano, conocido en el ambiente del rugby como "Mito", fue embestido cuando caminaba por la rambla por un conductor que circulaba con 1,38 g/l de alcohol en sangre.

Juan Elmo Moyano, figura histórica y exmédico de Los Pumas, falleció el jueves tras ser atropellado en Punta del Este , un hecho que golpeó al mundo del rugby, ya que era una figura muy querida en los clubes de Buenos Aires, donde lo apodaban Mito .

El accidente ocurrió a media mañana, cuando un joven conductor perdió el control de su auto y subió a la vereda, donde Moyano, de 78 años, caminaba por la rambla de Playa Mansa . El hombre sufrió heridas fatales, que llevaron a la Justicia uruguaya a imputar al responsable.

Según detalles de la Jefatura de Policía de Maldonado, el automóvil despistó en la esquina de la Rambla Claudia y Capricornio, donde subió a la acera y atrapó a Moyano debajo del vehículo . Personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de Zona Operacional II (URPM II) y de una emergencia médica trabajaron en el rescate y traslado de la víctima, quien había sufrido fracturas en cadera y brazo izquierdo, además de un traumatismo craneal con pérdida de conocimiento . Moyano fue derivado con urgencia a un sanatorio de Maldonado, donde falleció horas más tarde.

El conductor fue identificado como Horacio Guillot Navarro, de 22 años , sin antecedentes. Fue acusado de la presunta comisión de homicidio culposo en calidad de autor. Entre las medidas cautelares dispuestas, el joven deberá fijar domicilio sin posibilidad de modificarlo sin autorización judicial, cumplir arresto domiciliario nocturno entre las 22 y las 6, y no podrá conducir vehículos motorizados durante 120 días. Según indicó el portal local Punta News, en las pruebas de alcoholemia realizadas tras el incidente, se detectó que presentaba 1,38 g/l de alcohol en sangre .

El club Deportiva Francesa , entidad a la que Moyano estuvo vinculado en distintos roles a lo largo de su vida tanto como jugador, entrenador, dirigente y médico , dio a conocer la noticia al mundo del rugby.

"Llegó al club luego de jugar en SITAS y Los Matreros y fue integrante del plantel superior. Se desempeñó como médico, entrenador y dirigente, llegando a presidente. También fue médico de selecciones de la URBA y la UAR, llegando a ser médico de Los Pumas durante los 80 y principios de los 90", repasó el comunicado publicado en redes sociales.

La sentida despedida del club Deportiva Francesa.

"Nos formó y nos transmitió el cariño por nuestros colores; nos enseñó a representar al club tanto en el país como en el exterior", subrayó el texto.

Además, Deportiva Francesa destacó su faceta humana, el rol de embajador y su pasión por fortalecer vínculos a través del rugby: "Siempre tenía amigotes y compañeros de historias en todos ellos. Y cuando nos tocaba recibirlos, estaba muy pendiente de hasta el más mínimo detalle para agasajarlos como se merecen, en nuestros almuerzos de cortesía".

Hasta el momento de su muerte, integraba la comisión directiva del club, y se había destacado durante décadas como organizador de giras y otros aspectos sociales del deporte.