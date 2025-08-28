28 de agosto de 2025 Inicio
Insólito: es jugador de Manchester City y fue detenido por robar un celular en un boliche

Durante una noche libre, el futbolista protagonizó un confuso episodio en el baño de una discoteca y terminó en la comisaría. Finalmente, quedó en libertad con cargos.

Este jugador es una de las figuras del Manchester City.

Este jugador es una de las figuras del Manchester City.

Los jugadores de élite se han visto envueltos en distintos episodios extra futbolísticos e incluso problemas con la ley en los últimos años, pero quizá ninguno tan insólito como el de Matheus Nunes, mediocampista del Manchester City, quien fue detenido por robar un celular en un boliche.

El Diablito continuará su carrera en Alemania.
Cambio de rumbo: Echeverri fue cedido por Manchester City y jugará con otro ex River

El episodio ocurrió el 8 de septiembre de 2024. El club había liberado a sus jugadores por el parón de la fecha FIFA y Nunes, que no había sido convocado a la Selección de Portugal, decidió pasar el fin de semana en Madrid y fue a bailar a la discoteca La Riviera, en el paseo Virgen del Puerto.

La Policía recibió un llamado de alerta a las 5:30 de la madrugada. Cuando los efectivos llegaron al boliche, encontraron al jugador con un celular en la mano que no era suyo, sino de un hombre de 58 años que supuestamente intentó tomarle una foto en el baño sin su consentimiento, según informó la Jefatura.

El medio español El Mundo reportó distintas versiones de lo ocurrido. Algunos testigos afirmaron que el hombre trató de sacarle una foto a Nunes sin su permiso; otros señalaron que simplemente lo tocó mientras tenía el smartphone en la mano y el jugador asumió que le había tomado una imagen, así que se lo arrebató.

Matheus Nunes

De todas maneras, el episodio no tuvo mayores consecuencias para el mediocampista. Fue trasladado a la comisaría del distrito Arganzuela, acusado del presunto delito de hurto, y puesto en libertad con cargos después de declarar. El Manchester City no tomó medidas disciplinarias.

Quién es Matheus Nunes, el futbolista de Manchester City que fue detenido

Matheus Nunes nació en Río de Janeiro, Brasil, el 27 de agosto de 1998, pero su familia es de Portugal y se mudó allí desde los 12 años, así que obtuvo la nacionalidad portuguesa. Debutó con el Ericeirense en la temporada 2015-2016 y dos años después pasó al Grupo Desportivo Estoril Praia.

Su momento de brillar llegaría en enero de 2019, cuando firmó un contrato de cinco años y medio con el Sporting de Lisboa. El 4 de junio de ese año hizo su debut como suplente en la Primeira Liga. Se consolidó como titular y, durante los cruces de Champions League entre su equipo y el City en febrero de 2022, llamó la atención de Pep Guardiola.

En agosto de ese año fue transferido al Wolverhampton Wanderers del fútbol inglés, convirtiéndose en el pase más caro de la historia del club, y en octubre de 2023 dio el salto al Manchester City. Allí ganó tres títulos: la Premier League 2024, Community Shield 2024 y el Mundial de Clubes 2023.

