"Bombonera": Franco Colapinto pidió renombrar a la curva más exigente del circuito de Madrid En la antesala del Gran Premio de España, el piloto argentino de Alpine bromeó con su compañero Pierre Gasly sobre el trazado de Madring y sugirió rebautizar la curva número 12. Por Agregar C5N en









El bonaerense llega a Madrid tras lograr un 9º puesto en Monza, Italia.

En la previa del Gran Premio de España, la Fórmula 1 se prepara para estrenar el circuito urbano de Madring, en la capital española. En medio de los compromisos antes del inicio de la actividad en pista, Franco Colapinto volvió a desplegar su carisma con una ocurrencia que rápidamente enloqueció a los hinchas de Boca: rebautizar la curva más exigente del trazado con el nombre "La Bombonera".

Who knew saying three words could be this hard pic.twitter.com/tUxnuNDzvC — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 10, 2026 Durante un encuentro organizado por la escudería Alpine, el piloto pilarense y su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, debían definir las características del trazado madrileño utilizando tres palabras. Al momento de proponer adjetivos, Gasly lanzó la palabra "Monumental" para referirse a la pista, a lo que Colapinto lo interrumpió entre risas aclarando: "Monumental no: Bombonera".

Además, agregó: "Se podría llamar La Bombonera, o El Bombonero. Es picante, es una pista difícil. Es un circuito que es muy difícil, es de los más difíciles de la temporada sin lugar a dudas. En el simulador cerrar una vuelta buena que salga perfecta era casi imposible, te diría. Con la cantidad de curvas que hay es difícil, hay curvas que son bastantes traicioneras: ciegas, con entradas en bajada, frenar volando con muchas combinadas".

La broma del bonaerense apuntó directamente a la curva 12 del nuevo trazado, bautizada oficialmente como "La Monumental". Este sector es considerado la gran joya y uno de los puntos más técnicos de la pista, ya que cuenta con un peralte del 24% y una extensión semicircular de 550 metros inspirada en las plazas de toros. Por sus exigentes dimensiones, la curva demandará recorrerla a máxima velocidad durante unos seis segundos y generará un fuerte desgaste en los neumáticos.

@madring_oficial Al analizar el comportamiento del auto en Madring, Colapinto advirtió sobre la extrema complejidad del circuito de 5,4 kilómetros y 22 curvas, catalogándolo como uno de los más difíciles de la temporada. Según explicó el argentino, el trazado presenta "frenadas en bajada, curvas ciegas y retorcidas que requieren máxima concentración a lo largo de las vueltas". Por su parte, Gasly coincidió con la dificultad del recorrido y anticipó que la cercanía de los muros podría provocar interrupciones y banderas rojas durante el fin de semana.