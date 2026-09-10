"Bombonera": Franco Colapinto pidió renombrar a la curva más exigente del circuito de Madrid

En la previa del Gran Premio de España, la Fórmula 1 se prepara para estrenar el circuito urbano de Madring, en la capital española. En medio de los compromisos antes del inicio de la actividad en pista, Franco Colapinto volvió a desplegar su carisma con una ocurrencia que rápidamente enloqueció a los hinchas de Boca: rebautizar la curva más exigente del trazado con el nombre "La Bombonera".
Durante un encuentro organizado por la escudería Alpine, el piloto pilarense y su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, debían definir las características del trazado madrileño utilizando tres palabras. Al momento de proponer adjetivos, Gasly lanzó la palabra "Monumental" para referirse a la pista, a lo que Colapinto lo interrumpió entre risas aclarando: "Monumental no: Bombonera".
Además, agregó: "Se podría llamar La Bombonera, o El Bombonero. Es picante, es una pista difícil. Es un circuito que es muy difícil, es de los más difíciles de la temporada sin lugar a dudas. En el simulador cerrar una vuelta buena que salga perfecta era casi imposible, te diría. Con la cantidad de curvas que hay es difícil, hay curvas que son bastantes traicioneras: ciegas, con entradas en bajada, frenar volando con muchas combinadas".
La broma del bonaerense apuntó directamente a la curva 12 del nuevo trazado, bautizada oficialmente como "La Monumental". Este sector es considerado la gran joya y uno de los puntos más técnicos de la pista, ya que cuenta con un peralte del 24% y una extensión semicircular de 550 metros inspirada en las plazas de toros. Por sus exigentes dimensiones, la curva demandará recorrerla a máxima velocidad durante unos seis segundos y generará un fuerte desgaste en los neumáticos.
Al analizar el comportamiento del auto en Madring, Colapinto advirtió sobre la extrema complejidad del circuito de 5,4 kilómetros y 22 curvas, catalogándolo como uno de los más difíciles de la temporada. Según explicó el argentino, el trazado presenta "frenadas en bajada, curvas ciegas y retorcidas que requieren máxima concentración a lo largo de las vueltas". Por su parte, Gasly coincidió con la dificultad del recorrido y anticipó que la cercanía de los muros podría provocar interrupciones y banderas rojas durante el fin de semana.