6 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Video: el mensaje de Lionel Scaloni a Franco Colapinto antes del GP de Monza

El entrenador de la Selección argentina reapareció casi dos meses después de la final del Mundial perdida ante España en el paddock del circuito italiano.

Por
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.

En medio del receso previo a los próximos compromisos internacionales y casi dos meses después de la final ante España, Lionel Scaloni dijo presente en el emblemático autódromo de Monza para presenciar el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.

Franco Colapinto y la frustración tras haber desaprovechado una oportunidad en Monza.
Te puede interesar:

El llanto de Franco Colapinto tras su vibrante carrera en Monza: "Desaproveché una gran oportunidad"

El entrenador campeón del mundo asistió al evento acompañado por su familia, donde combinó su pasión por el automovilismo con palabras de aliento para el piloto argentino Franco Colapinto.

El técnico de la Selección Argentina reveló que la presencia en la mítica pista italiana se debió principalmente a una exigencia familiar: “Vengo más por él (su hijo) que por mí. Es apasionado de la Fórmula 1. Este circuito vale la pena venir”, confesó en diálogo con ESPN.

En ese marco, el DT compartió su fascinación por el ciclismo, una disciplina que conecta al mundo del fútbol con los pilotos de elite, y contó un reciente encuentro en España: “La mayoría hace ciclismo. El otro día estuve en Mallorca con Carlos Sainz, que también hace bici. Es un deporte lindo. Bastante más riesgoso este, pero parecido”.

El mensaje de Scaloni a Franco Colapinto

Scaloni se mostró impresionado por la evolución tecnológica de la categoría tras recorrer los boxes: “Fuimos a ver los coches de cerca. Es una cosa increíble lo que ha cambiado la F1 a lo que cuando yo iba de chiquito. Esperando a ver qué pasa con los Alpine, que están ahí adelante... Con Franco que larga séptimo, con el compañero primero... La verdad, increíble. Esperemos que vaya bien”.

Además, le dedicó un guiño cargado de expectativas al joven talento argentino de cara a la carrera: “Ojalá, lo merece. Es un circuito que, para el piloto de carrera, debe ser el más lindo para hacer un buen resultado”.

Por último, el entrenador dejó atrás el desgaste del último compromiso ecuménico, asegurando que el Mundial fue “un mes y medio estresante”, y confirmó que ya tiene la cabeza puesta en la reactivación de la agenda de la Selección: “Ahora disfrutando. Ya se viene otra fecha FIFA pero, cuando podemos, nos acercamos a ver este mundo, que a mí me apasiona desde siempre”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Franco Colapinto terminó noveno en Monza luego de una carrera vibrante.

Remontada épica de Colapinto en el GP de Italia: terminó 9° tras haber caído al 15° puesto

En la sexta vuelta del Gran Premio de Monza, Franco Colapinto siguió de largo y cayó doce posiciones.

Franco Colapinto olió el podio tras la caótica largada del GP de Italia, pero un error lo mandó al fondo

El equipo no pudo ocultar su alegría.

La intimidad del festejo de Alpine por la pole position de Pierre Gasly en Monza

Franco Colapinto hizo su mejor clasificación en la Fórmula 1. 

Colapinto, tras el gran rendimiento de Alpine en Monza: "Es increíble y una sorpresa para todos"

Colapinto estrenó mejoras en su A526.

Sorpresa en el Gran Premio de Monza: Gasly hizo la pole y Colapinto largará séptimo

El italiano bancó al argentino tras la renovación de contrato por un año en Alpine.

Briatore reveló los motivos de la continuidad de Colapinto en Alpine para 2027: "Fue la decisión correcta"

Rating Cero

Reviví este look que lució la China Suárez en los días previos a la primavera.

Así es el look que combina boho chic y lujo con el que se lució la China Suárez

El exclusivo bolso de Georgina Rodríguez es uno de los modelos más codiciados entre los accesorios de lujo y se destaca por sus materiales y detalles.

Así es el bolso de Georgina Rodríguez que sorprende a todos con su valor

El living de Julieta Poggio combina muebles claros, objetos decorativos y una estética moderna que se repite en distintos ambientes de su nuevo departamento.

Colores únicos y estética moderna: así es la casa de Julieta Poggio

Conocé cual es la decisión que tomó Ryan Reynolds y su impacto en el Wrexham.

Se filtró la decisión clave que tuvo Ryan Reynolds y que impactó al Wrexham

La actriz y su novio protagonizaron un momento de reflexión frente al público.

Cuál fue la increíble revelación de Jennifer Aniston y su pareja frente a todo el público

Luck Ra reveló que La Joaqui está con Tiago PZK.

Se supo: quién es la nueva pareja de La Joaqui, a dos meses de separarse de Luck Ra

últimas noticias

El equipo de Javier Milei junto al Presidente durante la cadena nacional por Malvinas. 

Malvinas y las contradicciones mileistas

Hace 5 minutos
Reviví este look que lució la China Suárez en los días previos a la primavera.

Así es el look que combina boho chic y lujo con el que se lució la China Suárez

Hace 10 minutos
Las mediciones privadas estimaron aumentos de entre 1,4% y 1,9% para el mes. 

Inflación de agosto: las consultoras anticipan que estará por debajo del 2%

Hace 12 minutos
Una medida que acerca cada vez mas la llegada de los vehículos de Tesla al país.

Cuál es el cambio para la homologación de autos estadounidenses que beneficia a Tesla

Hace 19 minutos
Conocé como va a ser la suerte de cada signo durante septiembre de 2026.

Cuales son los signos del zodíaco que comienzan septiembre 2026 con suerte

Hace 31 minutos