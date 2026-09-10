Lanzan un nuevo cepillo de dientes que usa IA para detectar dónde falta limpiar Una cámara diminuta registra el interior de la boca y un sistema inteligente analiza las imágenes para detectar espacios difíciles de alcanzar y reforzar allí la higiene. Por Agregar C5N en









El cepillo de dientes con IA. Dyson

Un nuevo desarrollo tecnológico transformará la higiene bucal con un cepillo capaz de observar el interior de la boca y utilizar inteligencia artificial para detectar sectores que quedaron sin limpiar. El dispositivo incorpora una cámara microscópica, analiza las imágenes en tiempo real y activa un sistema de irrigación sobre zonas específicas.

La innovación combina un cabezal de limpieza sónica con una cámara de alta resolución ubicada en el extremo del producto. El sistema captura decenas de imágenes por segundo y utiliza aprendizaje automático para reconocer los espacios interdentales, uno de los sectores donde puede acumularse placa con mayor facilidad.

Cepillo de dientes con IA. Dyson La particularidad aparece cuando el sistema identifica uno de esos puntos: en lugar de depender exclusivamente del movimiento manual, el dispositivo puede liberar un pequeño chorro de líquido sobre el área detectada. De esta forma, la tecnología adapta la limpieza a las características de cada recorrido dentro de la boca.

El desarrollo también permite trasladar parte de esa información al teléfono celular mediante una aplicación, en la que se pueden visualizar determinadas zonas durante el cepillado y consultar un registro que muestra qué sectores recibieron mayor cobertura, con el objetivo de ofrecer una referencia más precisa sobre la rutina de higiene.

Cepillo de dientes con IA. Dyson Cómo funciona el cepillo con IA que puede detectar dónde falta limpiar El funcionamiento depende de una cámara especialmente diseñada para trabajar dentro de la boca, acompañada por un sistema de iluminación que mejora la captura de imágenes. A partir de ese registro, el software identifica los espacios entre los dientes y determina cuándo debe intervenir el mecanismo de irrigación incorporado al dispositivo.

Se trata de un marcado cambio frente a los cepillos eléctricos convencionales, que pueden controlar la presión, el tiempo de uso o determinadas zonas del cepillado, pero no cuentan con una visión directa del interior de la boca. En este caso, el análisis de imágenes permite incorporar información visual al proceso de limpieza cotidiana. Cepillo de dientes con IA. Dyson El dispositivo cuenta además con distintos niveles de intensidad y sensores destinados a advertir cuando la presión ejercida puede resultar excesiva. La información recopilada durante cada sesión puede utilizarse para ofrecer una representación más detallada del cepillado y señalar áreas que requieren mayor atención en futuras rutinas.