Franco Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1: a qué hora es la clasificación y cómo ver en vivo

Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana en la Fórmula 1 con el Alpine en el Gran Premio de España. La actividad tendrá como escenario al nuevo circuito de Madring, en Madrid, donde el piloto argentino buscará continuar sumando puntos después de su noveno puesto en Monza.

Franco Colapinto en la Fórmula 1: a qué hora es la carrera del GP de España y cómo verla en vivo

La clasificación del GP de España será el sábado 12 de septiembre y comenzará a las 11 de la mañana , según el horario de Argentina. La sesión se extenderá durante una hora y definirá las posiciones de largada para la carrera del domingo.

El Gran Premio de España será la decimocuarta fecha de la temporada de Fórmula 1 y se desarrollará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. Para Colapinto y el resto de los pilotos, se tratará además de un estreno, ya que el circuito de Madring nunca había recibido una competencia de la máxima categoría.

El trazado madrileño presenta una mezcla de curvas rápidas y sectores de frenado que pueden llegar a ser exigentes para los pilotos. Además, sus características incluyen 22 curvas y rectas en las que los monoplazas podrán alcanzar velocidades de hasta 340 kilómetros por hora.

La clasificación del Gran Premio de España se disputará el sábado 12 de septiembre , de 11 a 12 horas de Argentina. Será la instancia que establecerá el orden de largada para la carrera que se realizará al día siguiente.

Antes de esa sesión, los pilotos tendrán una última oportunidad para familiarizarse con el nuevo trazado durante la tercera práctica libre. Esa actividad está programada para el sábado entre las 7.30 y las 8.30. El cronograma del fin de semana comenzó el viernes 11, con la primera práctica libre de 8.30 a 9.30 y la segunda de 12 a 13. La carrera, en tanto, está prevista para el domingo 13 a las 10 de la mañana de nuestro país.

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Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en la clasificación del GP de España de la Fórmula 1

La actividad del Gran Premio de España podrá seguirse en Argentina a través de Fox Sports Premium y de Disney+ Premium. La transmisión televisiva de Fox Sports está disponible mediante Cablevisión Digital, Flow, DirecTV y Telecentro. En Cablevisión Digital, los canales indicados son el 25 en señal SD y el 106 en HD. En DirecTV, la transmisión se encuentra en los canales 105 en SD y 1605 en HD, mientras que Telecentro dispone de las señales 101 en SD y 1013 en HD.

Para quienes prefieran las alternativas online, la competencia también podrá seguirse mediante Disney+, la plataforma digital de ESPN. La transmisión permitirá seguir la participación de Colapinto a bordo del Alpine, después de que el argentino consiguiera finalizar noveno en el último Gran Premio disputado en Monza.