11 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, AUH, Embarazo, Prenatal y PNC este viernes 11 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 11 de septiembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones mínimas; Asignaciones Familiar por Hijo, Universal por Hijo, por Embarazo, por Prenatal y por Maternidad; Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento; Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

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ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

El organismo previsional informó que este viernes 11 de septiembre podrán cobrar los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo y tengan DNI terminado en 3, de acuerdo con el cronograma establecido para este mes.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Familiar por Hijo y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán acceder a sus haberes este viernes, según el calendario de pagos correspondiente a septiembre. En esta jornada, el cronograma contempla a quienes tengan DNI finalizado en 3.

ANSES: Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI termine en 1 podrán cobrar sus haberes este viernes 11 de septiembre. El calendario de septiembre comenzó el jueves 10 con los documentos finalizados en 0 y continúa durante las próximas jornadas con una terminación por día.

ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

ANSES estableció que este viernes podrán cobrar la Asignación por Prenatal las personas cuyos documentos finalicen en 2 y 3. En el caso de la Asignación por Maternidad, el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

el calendario contempla el pago desde el inicio del período correspondiente para todas las terminaciones.

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena podrán percibir sus prestaciones durante el período comprendido entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI.

ANSES: Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) podrán cobrar este viernes 11 de septiembre si tienen DNI terminado en 6 o 7. El cronograma para este grupo comenzó el martes 8 con los documentos finalizados en 0 y 1 y continuará el lunes 14 con las terminaciones 8 y 9.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las personas que reciben Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tienen una ventana de pago más extensa. Para septiembre, ANSES estableció que podrán percibir estos montos todas las terminaciones de DNI entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre, por lo que también podrán acceder al pago durante esta jornada.

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