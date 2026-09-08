8 de septiembre de 2026 Inicio
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Quién es Sacha Fenestraz Jules, el argentino que trabaja con Ferrari y tiene chances de ser piloto en F1

Fue criado en Córdoba, pasó por varias categorías del automovilismo, hoy se encuentra en la escudería italiana y sueña con subirse a un monoplaza real.

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Sacha Fenestraz Jules

Sacha Fenestraz Jules, el piloto argentino de 27 años que forma parte de Ferrari.

Sacha Fenestraz Jules es un piloto de automovilismo franco-argentino que se encuentra trabajando con la escudería Ferrari, donde sueña con la posibilidad de subirse a un monoplaza real por primera vez: Sería hermoso, sería un sueño. Sería mi primera prueba arriba de un Fórmula 1”.

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El piloto nació en Annecy, región de Auvernia-Ródano-Alpes, Francia, un 28 de julio de 1999, pero a los seis meses su familia se llevó a vivir a Córdoba; también pasó por Santa Fe, pero se situó con las cumbres y montañas cercanas de Jesús María. A los 12 años se marchó nuevamente a Europa, donde fue en busca del sueño en la máxima categoría del deporte.

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En 2015 se consagró como campeón junior en el Campeonato Francés de F4; dos años después ganó el campeonato con el equipo Josef Kaufmann Racing, con siete victorias, siendo además piloto de la Renault Sport Academy, actualmente la academia oficial de Alpine.

En 2019, luego de perder el apoyo de Renault, emigró de Europa para seguir su carrera y probar nuevos rumbos en Japón; con una experiencia donde supo atravesar las categorías GT300 del Super GT y GT500 con Toyota Gazoo Racing, donde ganó su primera carrera en el circuito de Fuji Speedway, ubicado en Shizuoka.

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Tras su gran paso por las divisiones formativas en el país asiático, logró subir a la Super Fórmula y en 2022 consiguió su primera victoria y un subcampeonato en esa categoría.

Su paso por la Fórmula E que sienta las bases para la Fórmula 1

Este impresionante desempeño lo llevó a tener un lugar en Fórmula E; su experiencia y rendimiento con los autos eléctricos hicieron que Nissan posara sus ojos en él. Fue confirmado por la escudería como piloto titular para las temporadas 2023 y 2024, experiencia clave para estar cada vez más cerca de un sueño que parecía lejano.

Al estar a cargo del volante de Nissan, Sacha comenzó a meterse desde otro lado en la máxima categoría del automovilismo; estuvo durante tres años trabajando en el simulador de Mercedes, el cual señaló que fue fundamental en la elaboración del monoplaza que utiliza la escudería alemana en esta temporada.

Sacha Fenestraz Jules, piloto argentino que trabaja en Ferrari.

Sacha Fenestraz Jules, piloto argentino que trabaja en Ferrari.

Finalmente, confirmó su salida de Mercedes y, debido a cuestiones de confidencialidad, estuvo seis meses sin actividades para poder comenzar en junio un nuevo desafío con Ferrari, que el mismo Fenestraz señaló: “Es un sueño trabajar con esta escudería. Una de las razones por las que me convocaron fue por la experiencia en Fórmula E y la gestión de energía”.

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El franco-argentino no solo tiene la mirada puesta en ayudar a mejorar los autos en Ferrari, sino que sigue con un objetivo: “No te digo que está confirmado que me pueda subir, pero acá las posibilidades de probar un monoplaza son mucho más altas.

Aunque se encuentra con tareas de una parte "crucial" del Fórmula 1, se mantiene corriendo en la Super Fórmula de Japón y este año deberá defender los colores de VANTELIN Team TOM'S.

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