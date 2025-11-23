Bombazo: los 2 "refuerzos" que ya se aseguró Independiente

El equipo de Gustavo Quinteros ya cerró su participación en 2025 y está cerrando detalles para la pretemporada. Por un detalle inesperado, dos futbolistas se sumarán al plantel para estar a disposición del entrenador.

Independiente quedó afuera de los playoffs del Torneo Clausura 2025 y, de esa manera, cerró su actividad para este año. Por el momento, solo le queda esperar resultados para saber si logra clasificar a la Copa Sudamericana 2026 y, en ese sentido, ya se aseguró dos "refuerzos".

Técnicamente, no son nuevas incorporaciones, sino dos jugadores que terminan sus préstamos de manera anticipada para regresar a Avellaneda. Se trata del defensor Santiago Salle y el delantero Ignacio Maestro Puch, quienes se fueron a San Martín de San Juan a mediados de año para sumar minutos.

Sin embargo, el Verdinegro no pudo salvarse del descenso y jugará la próxima temporada en la Primera Nacional. De esta manera, por una cláusula en ambos contratos, la cesión llegó a su fin y los futbolistas volverán al plantel del Rojo para ponerse a las órdenes de Gustavo Quinteros.

Ahora, el entrenador deberá decidir si les da una segunda oportunidad o, por el contrario, prefiere que salgan nuevamente a préstamo. Ninguno parece ser una prioridad para Quinteros y habían tenido muy poca actividad antes de mitad de año, cuando partieron rumbo a San Juan.

Gustavo Quinteros y su cuerpo técnico se están encargando de todos los preparativos para la pretemporada 2026 de Independiente, que volverá a los entrenamientos poco después de Año Nuevo. Las primeras prácticas serán en el predio de Villa Domínico, pero la idea es luego trasladarse a Uruguay.

Sin embargo, el club quiere chequear que todo esté en condiciones en el país vecino antes de confirmar el plan de trabajo. Todavía está vigente el recuerdo de lo que le pasó al DT Julio Vaccari en enero de este año, quien se encontró con canchas en muy mal estado y decidió volver a Argentina.

La intención era viajar desde Villa Domínico para jugar los amistosos, pero un desperfecto técnico en el avión obligó a cancelar el partido del 14 de enero frente a Olimpia de Paraguay. El club no quiere que esto se repita. "Va a ser en Uruguay o intentaremos ir a Uruguay", se atajó Quinteros en conferencia de prensa.

"Si se puede y las canchas están en buenas condiciones, iremos a Uruguay para también participar de un torneo previo al inicio del campeonato, que es fundamental", agregó. Por lo pronto, parte del cuerpo técnico ya viajó a Montevideo para observar los tres campos de entrenamiento que se evalúan.