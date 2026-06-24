Bomba en Boca: Riquelme busca un arquero y le apunta a un campeón del mundo

Boca comenzó la pretemporada y se encuentra activo en el mercado de pases: el puesto que apunta es a un arquero donde la primera opción es el campeón del mundo, Gerónimo Rulli, a quien ya contactó para conocer su situación contractual.
El Xeneize ya se contactó con el futbolista para conocer su situación y le dio a conocer el contrato que pretenden ofrecer. Si no aceptan, tiene dos opciones en carpeta para ocupar ese lugar.
Boca comenzó la pretemporada y se encuentra activo en el mercado de pases: el puesto que apunta es a un arquero donde la primera opción es el campeón del mundo, Gerónimo Rulli, a quien ya contactó para conocer su situación contractual.
El arquero de 34 años, que actualmente está disputando el Mundial 2026, tiene contrato vigente con Olympique de Marsella hasta junio de 2027, pero su vínculo se extendió automáticamente por una campaña más luego de cumplir con una determinada cantidad de partidos disputados.
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