24 de junio de 2026 Inicio
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Bomba en Boca: Riquelme busca un arquero y le apunta a un campeón del mundo

El Xeneize ya se contactó con el futbolista para conocer su situación y le dio a conocer el contrato que pretenden ofrecer. Si no aceptan, tiene dos opciones en carpeta para ocupar ese lugar.

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Boca se contactó con el entorno de Gerónimo Rulli y pretende sumarlo al plantel

Boca se contactó con el entorno de Gerónimo Rulli y pretende sumarlo al plantel

Boca comenzó la pretemporada y se encuentra activo en el mercado de pases: el puesto que apunta es a un arquero donde la primera opción es el campeón del mundo, Gerónimo Rulli, a quien ya contactó para conocer su situación contractual.

Edinson Cavani tuvo cuatro temporadas en Boca Juniors.
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El arquero de 34 años, que actualmente está disputando el Mundial 2026, tiene contrato vigente con Olympique de Marsella hasta junio de 2027, pero su vínculo se extendió automáticamente por una campaña más luego de cumplir con una determinada cantidad de partidos disputados.

Noticia en desarrollo.-

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