22 de junio de 2026 Inicio
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Tras la salida de Edinson Cavani, Boca busca a otro experimentado jugador de selección

En la Ribera hay interés por un delantero con pasaporte extranjero que jugó el Mundial 2010 y cuenta con varios títulos en sus vitrinas, luego de la partida del atacante uruguayo en medio de lesiones.

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Edinson Cavani tuvo cuatro temporadas en Boca Juniors.

Edinson Cavani tuvo cuatro temporadas en Boca Juniors.

El delantero francés André-Pierre Gignac, de 40 años, cerró su ciclo de once temporadas en Tigres de la UANL, de México. Pese a que el club quería sumarlo como dirigente, el jugador se resiste a colgar los botines y su destino podría estar en la ribera del Río de la Plata: está en el radar de Boca Juniors, que busca armarse de cara al segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como director técnico.

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El diario francés L'Équipe aseguró que la dirigencia que conduce Juan Román Riquelme está interesada en contratar al atacante galo, algo que no es inédito ya que había habido un acercamiento en 2019.

El lugar dejado por la salida de Edinson Cavani, en medio de lesiones, le abriría la puerta a Gignac para cumplir el sueño de jugar en La Bombonera.

André-Pierre Gignac jugó once temporadas en Tigres de México.

André-Pierre Gignac jugó once temporadas en Tigres de México.

Martín Palermo destacó a André-Pierre Gignac como el delantero "ideal" para Boca Juniors

En una entrevista en el programa Te Dejo en Orsai, Martín Palermo fue consultado sobre algún famoso con el que tenga contacto por las redes sociales y nombró a Gignac, con pasado por Olympique de Marsella y la selección de Francia.

"Nos cruzamos en un momento y ahora nos hablamos. Tenemos comunicación", reveló el Titán, y señaló que el perfil de Gignac estaba a la medida del club de la Ribera: "Era ideal para Boca".

Quién es André-Pierre Gignac, el delantero francés de 40 años que pretende Boca Juniors

André-Pierre Gignac nació el 5 de diciembre de 1985 en Martigues, Francia. Inició su carrera profesional en FC Lorient en 2004 y, tras un breve paso por Pau FC, se consolidó en Toulouse FC desde 2007, donde se coronó máximo goleador de la Ligue 1 en la temporada 2008-2009. Luego llegó a Olympique de Marsella, donde disputó 186 partidos, marcó 77 goles y ganó dos Copas de la Liga y una Supercopa francesa. Con la selección de Francia, participó en el Mundial 2010 y llegó a la final de la Eurocopa 2016, donde el equipo galo se quedó con el subcampeonato.

En 2015, con 29 años y en uno de los mejores momentos de su carrera bajo la dirección de Marcelo Bielsa, sorprendió al mundo del fútbol al fichar por Tigres UANL en lugar de continuar en Europa. Lo que pareció una decisión extraña se convirtió en historia pura: con más de 216 goles, Gignac es el máximo goleador histórico del club, muy por encima de los 104 de Tomás Boy. Con la camiseta amarilla ganó cinco títulos de Liga MX y cuatro de Campeón de Campeones. En el Mundial de Clubes 2020 marcó tres goles que llevaron a Tigres a ser el primer equipo mexicano en llegar a una final del torneo, y se quedó con la Bota de Oro y el Balón de Plata.

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