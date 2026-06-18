18 de junio de 2026 Inicio
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Boca anunció a Rodolfo Arruabarrena como su nuevo DT: el comunicado oficial

El Xeneize confirmó que el Vasco tendrá su segundo ciclo como entrenador del equipo, después de que firmara su contrato hasta diciembre de 2027.

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Rodolfo Arruabarrena

Rodolfo Arruabarrena, nuevo DT de Boca.

Boca anunció oficialmente la llegada de Rodolfo Arruabarrena como su nuevo DT, por lo que el entrenador tendrá su segundo ciclo al frente del Xeneize después del despido de Claudio Úbeda debido a los malos resultados del equipo. El plantel volvió a los entrenamientos este jueves en el Predio de Ezeiza, de cara al segundo semestre del año.

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En un comunicado, el Xeneize confirmó la vuelta del entrenador de 50 años a la institución: "El Club Atlético Boca Juniors informa que Rodolfo Arruabarrena firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es el nuevo Director Técnico del primer equipo de la Institución".

En tal sentido, el club informó quiénes integrarán el grupo de trabajo del DT. "El Cuerpo Técnico que acompaña al Vasco está conformado por Diego Markic (AC), Juan Gobet (AC), Gustavo Roberti (PF), Cristian Aquino (PF), Cristian Muñoz (EA) y Amr Mokhtar (AV)", señalaron.

La primera jornada con Arruabarrena empezó por la mañana con los habituales estudios médicos y físicos para los futbolistas y luego se pasó al campo de juego. El flamante entrenador diagramó una pretemporada intensa, con una fuerte carga de trabajo y una exigencia física que marcará el tono de sus primeros días al mando.

El comunicado de Boca.

El comunicado de Boca.

La idea del cuerpo técnico es aprovechar cada jornada al máximo. Por eso, está previsto que el plantel trabaje a doble turno de manera sostenida y permanezca concentrado en un hotel cercano al predio para optimizar los tiempos de descanso y entrenamiento. La rutina se repetirá durante todo el fin de semana, en pleno Mundial.

El Vasco se sentó por primera vez en el banco de suplentes en agosto de 2014 para reemplazar nada más ni nada menos que a Carlos Bianchi: durante un año y medio dirigió 73 partidos, con un saldo de 45 victorias, 13 empates y 15 derrotas y logró consagrarse en el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina 2015.

Su primer ciclo también quedó marcado por las eliminaciones contra River en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015, del recordado episodio del gas pimienta en La Bombonera. El 2016 tuvo un mal arranque y se fue tras perder con Racing en la quinta fecha.

Boca y River jugarán sus partidos de Copa Argentina durante el Mundial 2026

La organización de la Copa Argentina confirmó el calendario de los 16avos de final para Boca, River, Racing y San Lorenzo, con la particularidad de que los encuentros sucederán en paralelo a las instancias finales del Mundial 2026.

El cronograma oficial establece que Boca enfrentará a Sarmiento el jueves 16 de julio, en un partido que marcará el debut de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. Ese mismo día, Racing jugará contra Defensa y Justicia, con estadios y horarios a confirmar.

La actividad continuará un día más tarde, el viernes 17 de julio, con otros dos compromisos de relevancia. River chocará con Aldosivi, mientras que San Lorenzo se cruzará con Riestra, también con sedes a designar.

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