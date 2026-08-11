A qué hora juega Boca vs. Recoleta FC, por la Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo

Boca jugará este martes frente a Recoleta FC por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. El Xeneize buscará comenzar con buen pie la llave ante el equipo paraguayo, que terminó en su grupo por encima de dos históricos del continente como Santos y San Lorenzo.
El Xeneize viene de igualar 1 a 1 con Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura y pese a que no ganó, la igualdad dejó buenas sensaciones en los hinchas y en el propio Rodolfo Arruabarrena. En el ámbito sudamericano, logró la clasificación luego de haber superado a O’Higgins por los playoffs.
Pensando en el equipo, el Vasco planea repetir el once que igualó ante el Fortín y que apenas sufrió una modificación con respecto al partido frente a Estudiantes del miércoles pasado. Pese al desgaste de la apretada agenda que se avecina, el entrenador encontró una base y confía en ella para afrontar este primer encuentro de la llave.
En ese sentido, el único delantero de área disponible para el duelo será Miguel Merentiel, ya que Milton Giménez se quedó afuera de la lista de concentrados, en la que reaparecieron Carlos Palacios y Tomás Belmonte.
Por su parte, los paraguayos comenzaron con el pie derecho el segundo semestre en el fútbol paraguayo: se encuentra cuarto en el Clausura y viene de vencer 3 a 1 como visitante a Rubio Ñú con mayoría de titulares.
En la fase de grupos de la Copa Sudamericana, hizo historia luego de cosechar ocho puntos producto de una victoria y cinco empates, y logró primero por delante de Santos, del Ciclón y de Deportivo Cuenca. Su posición le permitió evitar la instancia de playoffs y clasificarse directamente a los octavos de final.
Luis Vidal, presidente de la institución que en noviembre pasado recorrió el mundo por haber ingresado a en un partido ante Nacional a sus 51 años, declaró que “jugar contra Boca para es como tocar el cielo con las manos”. Una frase que resume la importancia de estos encuentros para los Canarios.
Boca vs. Recoleta FC: a qué hora es y cómo verlo en vivo
- Hora: 19
- Televisión: ESPN y DSports
- Árbitro: Piero Maza (CHI)
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó
Boca vs. Recoleta FC: probables formaciones
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Recoleta FC: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk, Paul Charpentier. DT: Jorge González.
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