A qué hora juega Boca vs. Recoleta FC, por la Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo El Xeneize jugará contra el conjunto paraguayo por la ida de los octavos de final, luego de haber superado a O’ Higgins por los playoffs. Por Agregar C5N en









Desde las 19, Boca enfrenta a Recoleta en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por Copa Sudamericana.

Boca jugará este martes frente a Recoleta FC por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. El Xeneize buscará comenzar con buen pie la llave ante el equipo paraguayo, que terminó en su grupo por encima de dos históricos del continente como Santos y San Lorenzo.

El Xeneize viene de igualar 1 a 1 con Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura y pese a que no ganó, la igualdad dejó buenas sensaciones en los hinchas y en el propio Rodolfo Arruabarrena. En el ámbito sudamericano, logró la clasificación luego de haber superado a O’Higgins por los playoffs.

Pensando en el equipo, el Vasco planea repetir el once que igualó ante el Fortín y que apenas sufrió una modificación con respecto al partido frente a Estudiantes del miércoles pasado. Pese al desgaste de la apretada agenda que se avecina, el entrenador encontró una base y confía en ella para afrontar este primer encuentro de la llave.

En ese sentido, el único delantero de área disponible para el duelo será Miguel Merentiel, ya que Milton Giménez se quedó afuera de la lista de concentrados, en la que reaparecieron Carlos Palacios y Tomás Belmonte.

Por su parte, los paraguayos comenzaron con el pie derecho el segundo semestre en el fútbol paraguayo: se encuentra cuarto en el Clausura y viene de vencer 3 a 1 como visitante a Rubio Ñú con mayoría de titulares.