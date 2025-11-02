Boca le ganó 2-1 a Estudiantes en un triunfo clave: es líder de su zona y se mantiene en los puestos de Copa Libertadores

El Xeneize se impuso sobre el Pincha en La Plata con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Edwuin Cetré anotó el tanto del equipo de Eduardo Domínguez. Los de Claudio Úbeda lideran la zona A del torneo Clausura 2025 y continúan en la segunda posición de la tabla anual. Ahora, recibirán a River en la Bombonera por el Superclásico.

Boca venció 2-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en el marco de la fecha 14 del torneo Clausura 2025. Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel anotaron los goles del Xeneize, que consiguió un triunfo crucial para volver a ser líderes de la zona A del campeonato y ratificar su segundo puesto en la tabla anual, que otorga un cupo a la Copa Libertadores 2026. El árbitro fue Leandro Rey Hilfer.

El primer tiempo estuvo marcado por un juego trabado y friccionado en el que a ambos equipos les costó generar situaciones claras de gol, aunque durante pequeños lapsos se repartieron el dominio del partido. El Xeneize extrañó la presencia de Leandro Paredes , quien no jugó ya que está suspendido tras recibir su quinta tarjeta amarilla en el triunfo contra Barracas Central.

Por su parte, la principal carta de Estudiantes para avanzar metros en el campo de juego fue Cristian Medina , quien intentó asociarse con Edwuin Cetré , el delantero que tuvo mayor actividad en el Pincha y que incluso contó con una chance para convertir desde afuera del área, pero su remate fue desviado.

En tanto, el futbolista más desequilibrante del Xeneize fue Zeballos , quien buscó sorprender al arquero Fernando Muslera con un tiro libre pero el uruguayo desvió la pelota al tiro de esquina. Sobre el final, el Changuito erró un penal ya que se estrelló en el palo y no pudo abrir el marcador.

El segundo tiempo tuvo un tono diferente al primero, ya que Zeballos tuvo revancha y rápidamente anotó un gol de zurda para vencer a Muslera, aunque luego el conjunto de Eduardo Domínguez lo empató con un gol de Cetré tras una infracción de Agustín Marchesín sobre Cristian Medina. El Pincha había advertido previamente su reacción, mediante un disparo de Tiago Palacios al travesaño.

Luego del gol de Cetré, Estudiantes tuvo distintas chances para dar vuelta el marcador, como un cabezazo de Santiago Núñez que salió cerca del arco de Boca y otro de Mikel Amondarain, que fue débil y Marchesín atrapó la pelota. Boca, por su parte, respondió con un remate desde afuera del área desviado de Tomás Belmonte y luego Zeballos disparó y Muslera evitó el gol.

En tal sentido, Palacios estuvo cerca de anotar un golazo de taco para el equipo platense pero la pelota salió apenas desviada del arco del Xeneize y luego, Núñez volvió a tener una posibilidad de cabeza para anotar.

Sobre el final del complemento, Gabriel Neves se retiró expulsado en Estudiantes por Rey Hilfer luego de una infracción sobre Ander Herrera, lo que representó una dura baja en el mediocampo del Pincha.

En este marco, Fabricio Pérez derribó a Herrera en una de las últimas jugadas del partido y el árbitro sancionó penal, lo que fue aprovechado por Merentiel para marcar el 2-1.

Con el triunfo sobre Estudiantes, Boca comparte el liderazgo de la zona A del Clausura con 23 puntos y se ubica segundo en la tabla anual con 56 unidades. Ahora, recibirá a River en la Bombonera el 9 de noviembre a las 16 en un partido crucial: en caso de derrotar al Millonario, clasificará a la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, el Pincha se posiciona quinto en la zona A con 21 puntos y en la posición 12 de la anual con 42 puntos, a 4 de Lanús y Racing, los últimos equipos que ocupan la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Su próximo partido será contra Tigre el 9 de noviembre desde las 21:30.

Mirá los goles de Estudiantes vs. Boca, por el torneo Clausura 2025

Estudiantes vs. Boca: formaciones