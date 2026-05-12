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Marley apuntó sin filtro contra Santiago del Moro: "Hay que tener el ego bien ubicado"

El conductor de Survivor no fue nominado a los Martín Fierro y se metió en la polémica sobre la terna de Mejor Conductor, en el cual sí está el presentador de Gran Hermano.

Marley contó lo que le pasa con Del Moro.

Marley contó lo que le pasa con Del Moro.

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Luego de que se conozcan las ternas para el Martín Fierro 2025, Marley consideró que “una vez no te nominen no pasa nada. Hay que tener el ego bien ubicado". Pero no se calló nada respecto a la supuesta pelea que tiene con el conductor Santiago del Moro, luego de que Flor Peña haya instalado el debate.

Marley habló de la polémica con Santiago del Moro.
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Marley se refirió a su pelea con Santiago del Moro: qué pasó

En las nominaciones a Mejor conductor están Dario Barassi, Iván de Pineda, Guido Kaczka, Nicolás Occhiato y Del Moro. Pero la ausencia de Marley, hizo que Flor Peña se queje: "Siempre me pareció injusto que no esté nominado, me parece que nominaron hasta al portero y lo podían haber nominado a él”.

Marley y Del Moro

Pero Marley intentó apaciguar el problema, pero no dejó de cuestionar a Aptra: “Quizá Aptra no tiene noción de lo que lleva hacer un programa diario y uno semanal. Deberían tener un rubro de conductores de programas diarios y otro de semanales”.

Sin embargo, explicó la diferencia del trabajo que llevó Survivor, programa por el cual tuvo que viajar a Colombia para grabarlo: “La diferencia del esfuerzo entre alguien que se sienta a hacer un programa una hora en vivo a otro que está grabando 14 horas para editar una hora y media graciosa”.

En cuanto a la nominación, disparó: “A Occhiato le tengo mucho cariño y ojalá lo gane; Barassi me parece que es muy bueno; Guido me encanta; Iván es lo más como persona; y Del Moro hace bien sus cosas. A cualquiera se lo pueden dar”.

Mirtha Legrand confirmó si irá o no a los Martín Fierro: "En un 90%..."

La conductora Mirtha Legrand estuvo ausente por dos semanas en su programa de El Trece y preocupó a su público. Sin embargo, el último sábado retornó y ya se especuló sobre su presencia en los premios Martín Fierro 2026, a los cuales no falta jamás. Por eso, confirmó si estará o no presente.

Su nieta, Juana Viale fue quien la reemplazó en los dos ciclos nocturnos en los que tuvo que faltar y llevó tranquilidad a la audiencia. Pero en su regreso ella contó lo que le pasó: “Tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar. Tomé antibióticos, tomé de todo”.

mirtha-legrand

Luis Bremer fue quien le envió un mensaje privado a la conductora, ya que siempre asiste a la ceremonia y le contó: "Diría que en el 90% que sí”. Y explicó: "Con los cuidados debidos, estaría Mirtha Legrand en los Martín Fierro".

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