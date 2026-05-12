IR A
IR A

Mirtha Legrand confirmó si irá o no a los Martín Fierro: "En un 90%..."

La conductora de El Trece estuvo ausente dos programas por una fuerte bronquitis y reveló si asistirá a la ceremonia de premios que será el 18 de mayo.

¿Qué hará Mirtha Legrand en los Martín Fierro?

¿Qué hará Mirtha Legrand en los Martín Fierro?

La conductora Mirtha Legrand estuvo ausente por dos semanas en su programa de El Trece y preocupó a su público. Sin embargo, el último sábado retornó y ya se especuló sobre su presencia en los premios Martín Fierro 2026, a los cuales no falta jamás. Por eso, confirmó si estará o no presente.

Qué le dijo Mirtha Legrand a Luis Ventura.
Te puede interesar:

Se filtró el mensaje que le habría mandado Mirtha Legrand a Luis Ventura sobre la nominación en los Martín Fierro

Su nieta, Juana Viale fue quien la reemplazó en los dos ciclos nocturnos en los que tuvo que faltar y llevó tranquilidad a la audiencia. Pero en su regreso ella contó lo que le pasó: “Tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar. Tomé antibióticos, tomé de todo”.

“No quería faltar más, quería estar en mi programa. Vine hoy, pero estoy regularcita”, agregó a sus 99 años. Pero a esto, le sumaron una buena noticia en el ciclo de A la tarde de América TV que tiene que ver con su presencia en el Martín Fierro, el cual se llevará adelante el domingo 18.

Mirtha Legrand
Hay incertidumbre por la salud de la conductora de El Trece.

Hay incertidumbre por la salud de la conductora de El Trece.

Luis Bremer fue quien le envió un mensaje privado a la conductora, ya que siempre asiste a la ceremonia y le contó: "Diría que en el 90% que sí”. Y explicó: "Con los cuidados debidos, estaría Mirtha Legrand en los Martín Fierro".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mirtha volvió a la conducción después de tres semanas ausente.

Tras su bronquitis, Mirtha Legrand volvió a la televisión: "Vine regularcita, pero vine"

Nominación a los Martín Fierro.

"No estoy contenta": se filtró el mensaje de una famosa diva argentina para los Martín Fierro

Puede verse a la presentadora más lúcida y espléndida que nunca, con casi cien años de vida. Un ejemplo de constancia, autocuidado y también de la importancia de mantenerse activa y sociable para una mejor longevidad.

Tranquilidad tras su ausencia: se filtró el estado de salud de Mirtha Legrand

La crisis de pareja de Darin y Bas.

Ricardo Darín reveló cómo fue la crisis de pareja que sufrió con Florencia Bas

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo que confirma la ruptura.

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo

Karina Mazzocco se despidió de su programa.

Karina Mazzocco anunció el fin de su programa: "Movilizada y triste"

últimas noticias

Diputados buscará la interpelación de Manuel Adorni. 

La oposición convocó a una sesión especial en Diputados para buscar la interpelación de Adorni

Hace 8 minutos
Messi compró una hitórica galería que estuvo cerrada para renovarla y posicionarla en el mercado

Cada vez más cerca de Barcelona: de qué se trata el nuevo negocio millonario de Messi

Hace 10 minutos
Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.

Expulsaron a una jugadora de Gran Hermano 2026: qué pasó

Hace 13 minutos

Se filtraron escandalosos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: "Terminaron a los corchazos"

Hace 13 minutos
Luis Ventura cargó con todo luego de los dichos de Flor Peña.

A Luis Ventura se le salió la cadena y apuntó contra Flor Peña por su crítica a los Martín Fierro: "Es una..."

Hace 16 minutos