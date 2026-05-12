Mirtha Legrand confirmó si irá o no a los Martín Fierro: "En un 90%..." La conductora de El Trece estuvo ausente dos programas por una fuerte bronquitis y reveló si asistirá a la ceremonia de premios que será el 18 de mayo. + Seguir en







¿Qué hará Mirtha Legrand en los Martín Fierro?

La conductora Mirtha Legrand estuvo ausente por dos semanas en su programa de El Trece y preocupó a su público. Sin embargo, el último sábado retornó y ya se especuló sobre su presencia en los premios Martín Fierro 2026, a los cuales no falta jamás. Por eso, confirmó si estará o no presente.

Su nieta, Juana Viale fue quien la reemplazó en los dos ciclos nocturnos en los que tuvo que faltar y llevó tranquilidad a la audiencia. Pero en su regreso ella contó lo que le pasó: “Tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar. Tomé antibióticos, tomé de todo”.

“No quería faltar más, quería estar en mi programa. Vine hoy, pero estoy regularcita”, agregó a sus 99 años. Pero a esto, le sumaron una buena noticia en el ciclo de A la tarde de América TV que tiene que ver con su presencia en el Martín Fierro, el cual se llevará adelante el domingo 18.

Mirtha Legrand Hay incertidumbre por la salud de la conductora de El Trece. Redes sociales