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Guerra entre dos reconocidos conductores tras la nominación a los Martín Fierro

El escándalo explotó luego de la ausencia de uno de los dos en la terna principal, por lo que tuvieron que aclarar cómo se encuentra su relación.

Guerra entre dos conductores de TV.

Guerra entre dos conductores de TV.

Luego de no haber sido nominado al Martín Fierro, Marley tuvo que aclarar cómo se lleva con Santiago del Moro. Sucede que Florencia Peña instaló la polémica sobre una posible pelea entre ellos dos. “No lo trata bien”, contó. Es por eso que uno de los protagonistas contó la verdad.

Marley contó lo que le pasa con Del Moro.
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En las nominaciones a Mejor conductor están Darío Barassi, Iván de Pineda, Guido Kaczka, Nicolás Occhiato y Del Moro. Pero la ausencia de Marley, hizo que Flor Peña se queje: "Siempre me pareció injusto que no esté nominado, me parece que nominaron hasta al portero y lo podían haber nominado a él”.

Eso hizo que se cuestione la presencia de Del Moro, quien ganó el año anterior el de Oro: “Marley no, pero Santiago no lo trata muy bien, lo percibí bastante porque no le da bola y cuando están en vivo no lo saluda, no sé qué pica tiene”.

Pero Marley intentó apaciguar el problema y no dejó de cuestionar a APTRA: “No tiene noción de lo que lleva hacer un programa diario y uno semanal. Deberían tener un rubro de conductores de programas diarios y otro de semanales”.

“Él hace bien sus cosas. Yo no tengo ninguna guerra con él. Yo no tengo ninguna guerra con él, me da lo mismo. Si él tiene ganas, un día nos tomamos algo y nos damos un abrazo para terminar la guerra que los periodistas crearon", agregó en El Trece y justificó a Peña: “Ella siente que soy mejor que varios de los nominados”. ¿Todo mal?

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