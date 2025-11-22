23 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Arrancaron los octavos de final: con dos golazos, Argentinos Juniors eliminó a Vélez en Liniers

El Bicho fue el primer clasificado a los cuartos de final, en los playoffs del Torneo Clausura, tras superar al Fortín por 2-0 con dos tantos de López Muñoz. Ahora, espera por el ganador de Boca y Talleres de Córdoba.

Por
Hernán López Muñoz fue la figura del partido con un doblete.

Hernán López Muñoz fue la figura del partido con un doblete.

Argentinos Juniors venció por 2-0 a Vélez, en el estadio José Amalfitani, en Liniers por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2025 y clasificó a la siguiente ronda. Con dos golazos de Hernán López Muñoz, el Bicho sorprendió al equipo de Guillermo Barros Schelotto y lo eliminó de la competencia con un gran triunfo de visitante. Ahora, espera en cuartos por el ganador de Boca y Talleres de Córdoba.

Arrancan los octavos de final del Torneo Clausura 2025.
Te puede interesar:

Arrancan los octavos de final: Vélez-Argentinos y Central Córdoba-San Lorenzo abren los playoffs

El equipo de Nicolás Diez, uno de los animadores del torneo local, fue superior a un Fortín que se despertó tarde, nunca le encontró la vuelta al partido y quedó fuera de toda competencia. El Bicho aprovechó su juego aceitado y la gran actuación de López Muñoz, que estuvo intratable en Liniers.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AAAJoficial/status/1992399176689148148&partner=&hide_thread=false

Tras un primer tiempo olvidable, las grandes emociones arrancaron al toque del inicio del segundo tiempo. El ex-River y Godoy Cruz abrió la cuenta con un zurdazo inatajable para el arquero Tomás Marchiori, a los 13' del complemento. Cuatro minutos después, el habilidoso jugador no perdonó, tras un asistencia milimétrica de Tomás Molina, y la mandó a guardar de emboquillada, con una definición exquisita.

El local no logró asimilar el golpe, para colmo Agustín Bouzat se fue expulsado tras una patada de pura impotencia, a manos del árbitro Andrés Merlos. Tuvo su chance para descontar Vélez, pero el VAR le negó un penal que había cobrado el juez por una supuesta de Lucas Gómez, sobre el chileno Diego Valdés. Al Fortín no le salió una.

De esta manera, el Bicho fue el primer clasificado a los cuartos de final y espera por el ganador de Boca y Talleres, que jugarán este domingo a las 20 en La Bombonera. De ganar el Xeneize, Argentinos jugará de visitante. De lo contrario, La Paternal será el escenario del duelo contra los cordobeses.

hernan lopez muñoz
Hern&aacute;n L&oacute;pez Mu&ntilde;oz festeja con Nicol&aacute;s Oroz su segundo gol, en una noche inolvidable para el volante creativo.

Hernán López Muñoz festeja con Nicolás Oroz su segundo gol, en una noche inolvidable para el volante creativo.

Así continúan los octavos de final del Torneo Clausura 2025

  • 22.00: Central Córdoba (3A) vs San Lorenzo (6B)

Domingo 23/11

  • 17.30: Rosario Central (1B) vs Estudiantes de La Plata (8A)
  • 20.00: Boca Juniors (1A) vs Talleres de Córdoba (8B)

Lunes 24/11

  • 17.00: Deportivo Riestra (3B) vs Barracas Central (6A)
  • 19.15: Racing Club (3A) vs River Plate (6B)
  • 22.00: Unión de Santa Fe (2A) vs Gimnasia y Esgrima La Plata (7B)

Miércoles 26/11

  • 21.30: Lanús (2B) vs Tigre (7A)

Mirá el resumen de la victoria de Argentinos Juniors sobre Vélez

Embed

NOTICIA EN DESARROLLO.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lanús campeón de la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia.

¡Lanús campeón de la Copa Sudamericana! El Granate superó a Atlético Mineiro por penales e hizo historia en Asunción

El cruce se da luego de que la AFA corone campeón a Rosario Central por ser puntero de la tabla anual. 
play

El nuevo posteo de Toviggino contra Verón: "Cuidate mucho boina multicolor"

Se agregaron dos torneos nuevos para el 2026.

La AFA confirmó el nuevo formato de los torneos 2026: así se jugará el fútbol argentino

Centralterminó primero en la Tabla Anual, por los puntos obtenidos en el Apertura yClausura 2025

Rosario Central sumó una estrella por terminar primero en la tabla anual: los mejores memes

Chiqui Tapia habló del arbitraje argentino.

Chiqui Tapia, en medio de la polémica: "No siempre la culpa es del árbitro cuando un equipo pierde"

AFA confirmó árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura 2025

AFA confirmó árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Rating Cero

play

Julieta Bal en Right Now: "La vida no tenía sentido hasta que llegué a las constelaciones"

El disco de María Becerra es una búsqueda íntima y un proceso de catarsis.
play

"Convertiste en arte lo que tanto te dolió": el mensaje de Tini Stoessel para María Becerra por Quimera

Colapinto de paseo en góndola por Las Vegas con Christine GZ

La divertida cita de Franco Colapinto con Christine GZ en Las Vegas: paseo en góndola y serenata

La cercanía entre las famosas había generado numerosos videos virales y debates en redes sociales.

"Canalizo mucha energía a través de mis manos": Ariana Grande aclaró su vínculo con Cynthia Erivo

Romina Uhrig celebró los 15 años de su hija Mía 

Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Alfa y L-Gante en la fiesta de 15 de la hija de Romina Uhrig

La mediática mostró una foto impactante de una quemadura que sufrió en el rodaje.

En el rodaje: la China Suárez mostró la fuerte quemadura que sufrió en su cuerpo

últimas noticias

El lateral izquierdo, de 22 años, festejó con las FogoCheers.

Video: el llamativo festejo de un jugador de Botafogo con las porristas que se volvió viral

Hace 1 hora
Daniel Scioli otorgó la Declaración de Interés Turístico Nacional a la 7° Edición de la Fiesta del Queso Tandilero.

Reconocimiento nacional: la Fiesta del queso tandilero recibió la Declaración de Interés Turístico

Hace 1 hora
play

Julieta Bal en Right Now: "La vida no tenía sentido hasta que llegué a las constelaciones"

Hace 1 hora
La Fiscalía solicita una pena de 25 años de cárcel en contra de Betssy Chávez por el delito de rebelión. La pena se acortaría si se le condena por conspiración.

La Justicia de Perú ordenó la captura internacional de la ex primera ministra Betssy Chávez

Hace 1 hora
play

Walas, después de su paso por MasterChef: "Ahora todos me piden que les cocine algo"

Hace 2 horas