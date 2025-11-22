Arrancaron los octavos de final: con dos golazos, Argentinos Juniors eliminó a Vélez en Liniers El Bicho fue el primer clasificado a los cuartos de final, en los playoffs del Torneo Clausura, tras superar al Fortín por 2-0 con dos tantos de López Muñoz. Ahora, espera por el ganador de Boca y Talleres de Córdoba. Por







Hernán López Muñoz fue la figura del partido con un doblete.

Argentinos Juniors venció por 2-0 a Vélez, en el estadio José Amalfitani, en Liniers por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2025 y clasificó a la siguiente ronda. Con dos golazos de Hernán López Muñoz, el Bicho sorprendió al equipo de Guillermo Barros Schelotto y lo eliminó de la competencia con un gran triunfo de visitante. Ahora, espera en cuartos por el ganador de Boca y Talleres de Córdoba.

El equipo de Nicolás Diez, uno de los animadores del torneo local, fue superior a un Fortín que se despertó tarde, nunca le encontró la vuelta al partido y quedó fuera de toda competencia. El Bicho aprovechó su juego aceitado y la gran actuación de López Muñoz, que estuvo intratable en Liniers.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AAAJoficial/status/1992399176689148148&partner=&hide_thread=false #AAAJ GANÓOOOOOOO AAAAAAAAARRRRGENNNNTINOOOOSSSSSSSSSS



UN TRIUNFO MÁS, UN PASO MÁS, DALEEEEE ARGENTINOSSSSS pic.twitter.com/qWYmk1CSw7 — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) November 23, 2025 Tras un primer tiempo olvidable, las grandes emociones arrancaron al toque del inicio del segundo tiempo. El ex-River y Godoy Cruz abrió la cuenta con un zurdazo inatajable para el arquero Tomás Marchiori, a los 13' del complemento. Cuatro minutos después, el habilidoso jugador no perdonó, tras un asistencia milimétrica de Tomás Molina, y la mandó a guardar de emboquillada, con una definición exquisita.

El local no logró asimilar el golpe, para colmo Agustín Bouzat se fue expulsado tras una patada de pura impotencia, a manos del árbitro Andrés Merlos. Tuvo su chance para descontar Vélez, pero el VAR le negó un penal que había cobrado el juez por una supuesta de Lucas Gómez, sobre el chileno Diego Valdés. Al Fortín no le salió una.

De esta manera, el Bicho fue el primer clasificado a los cuartos de final y espera por el ganador de Boca y Talleres, que jugarán este domingo a las 20 en La Bombonera. De ganar el Xeneize, Argentinos jugará de visitante. De lo contrario, La Paternal será el escenario del duelo contra los cordobeses.