"Todo se cura con amor": la conmovedora dedicatoria de Nacho Russo a su papá, tras su gol en Tigre

El hijo de Miguel Ángel Russo jugó el partido frente a Newell's en Rosario, a pesar del reciente fallecimiento de su padre, metió un gol y entre lágrimas le dedicó el festejo con una frase del exentrenador tatuada en su cuerpo.

El delantero de 24 año hizo un gol y se lo dedicó a su papá, fallecido hace pocos días.

La tarde en Rosario se convirtió en un partido lleno de emociones, homenajes y señales del cielo. Newell's y Tigre se enfrentaban por la fecha 12 del Torneo Clausura con un protagonista: Ignacio Russo. El delantero del Matador había decidido jugar, a pesar de la muerte de su padre, Miguel Ángel Russo, hace dos días. Y como en un guiño al destino, Nacho convirtió un gol para conmover al mundo del fútbol: "Todo se cura con amor", fue la dedicatoria.

La AFA confirmó que Boca recibirá a Belgrano en la Bombonera el sábado 18 de octubre a las 18 hs. 
“Voy a jugar mañana, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo para allá”, aseguró el delantero en diálogo con La Red, de Rosario en pleno velatorio de su padre en La Bombonera. El legado de Russo quedó bien marcado en su hijo, que contra todo pronóstico salió a jugar con la angustia en el pecho.

La tarde en el Coloso Marcelo Bielsa comenzó con un sentido homenaje de ambos equipos. A tan sólo dos días del fallecimiento de su padre, Miguel, el delantero se puso la camiseta de Tigre y formó parte del once titular ante Newell's en Rosario en un partido que se inició con un minuto de silencio.

El ex-Instituto no pudo contener el llanto y se quebró durante los 60 segundos, con los 22 futbolistas y la terna arbitral parados en el círculo central al recordar a su padre en un recuerdo que conmueve a todo el fútbol argentino. En la previa, el delantero fue saludado por Cristian Fabbiani, quien le dedicó un sentido posteo, y todo su cuerpo técnico. Luego, antes del puntapié inicial el árbitro Pablo Echavarría le dedicó una breves palabras de aliento.

Como si esto no fuera poco, el guión parecía escrito, y a los 22' del primer tiempo la emoción se convirtió en gol. Russo marcó el primer tanto del partido para el Matador y estalló en llanto ante tantos sentimientos encontrados. En medio de la celebración, levantó su camiseta y dejó ver el tatuaje que lleva en el abdomen con una frase muy especial, pronunciada por su padre luego de superar el cáncer: “Todo se cura con amor”.

Mirá el gol y la dedicatoria de Nacho Russo a su papá Miguel

