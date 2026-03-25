Boca tiene competencia: Paulo Dybala recibió una oferta millonaria de Europa La Joya está atravesando los últimos meses en Roma, ya que su contrato finaliza el 30 de junio y su futuro aún no está definido en Italia. Por + Seguir en







Desde Turquía y Brasil se pelean para tenera a Paulo Dybala después de mitad de año

Paulo Dybala finaliza su contrato a mitad de año y a esta altura le están acercando varias propuestas para analizar su futuro fuera de Roma. Recientemente, una oferta millonaria que podría ponerle punto final a la ilusión de los hinchas de Boca.

Teniendo en cuenta que recientemente fue padre de Gia y que su esposa, Oriana Sabatini, regresará al país para comenzar su trabajo, los primeros equipos que resonaron para hacerse de sus servicios son el Xeneize, pero también surgió que desde Brasil también le siguen los pasos.

Sin embargo, ahora, la competencia llega desde Europa, ya que en Turquía le ofrecieron una tentadora propuesta económica al representante del campeón del mundo, según detalló La Gazzetta dello Sport, y en esa línea se detalló que a Jorge Antun le ofrecieron un contrato por tres años, casi lo mismo que hoy gana en Roma, es decir, 6 millones más bonos.

Paulo Dybala Twitter (@OfficialASRoma) Pensando en lo económico, claramente la competencia para los de La Boca es menor y el futuro de la Joya, ¿podría tomar otro rumbo?

El presente de Paulo Dybala en Roma Actualmente, Paulo Dybala está fuera de las canchas, ya que se operó a principios de marzo en la rodilla izquierda para recomponer una pequeña rotura parcial del menisco externo, lo que lo marginará de la competencia al menos 45 días.