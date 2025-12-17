17 de diciembre de 2025 Inicio
Fue el 10 elegido por Juan Román Riquelme en Boca y ahora casi no juega: nadie lo puede creer

Llegó al club de la Ribera con la bendición del máximo ídolo y ganó tres títulos, pero perdió terreno y se fue a jugar al exterior. Tras una mala temporada, hay versiones de que podría quedar libre a fin de año.

Este futbolista ganó la Copa de la Liga 2022 con Boca.

Este futbolista ganó la Copa de la Liga 2022 con Boca.

  • El mediocampista paraguayo Óscar Romero tuvo una temporada irregular en Inter de Porto Alegre.
  • Jugó menos de la mitad de los partidos, y en la gran mayoría entró como suplente.
  • Según medios brasileños, no le renovarían el contrato que vence a fin de año.
  • Había llegado a Boca en 2022 en medio de elogios de Juan Román Riquelme.

Son varios los casos de jugadores que brillaron en el fútbol argentino, pero no pudieron mantener ese nivel al continuar su carrera en otros países. Este es el caso de Óscar Romero, quien salió campeón en Boca y fue el 10 elegido por Juan Román Riquelme, pero hoy casi no juega en Brasil.

El mediocampista paraguayo tuvo una temporada muy irregular en el Inter de Porto Alegre, que se salvó del descenso en la última fecha del Brasileirao. Participó en menos de la mitad de los partidos, en la gran mayoría de ellos entró desde el banco de suplentes y no completó los 90 minutos en ninguno.

Romero lleva menos de 10 meses en el club, al que llegó a fines de febrero de este año, pero perdió mucho terreno durante la temporada y su continuidad está en duda. Según el medio brasileño Zero Hora, el Inter no renovaría su contrato, por lo que se quedaría sin equipo a partir del 1 de enero de 2026.

Óscar Romero en Inter de Porto Alegre

El paso de Óscar Romero en Boca

Óscar Romero llegó a Boca a mediados de febrero de 2022, después de haber dejado San Lorenzo con el pase en su poder. Esa fue una temporada clave para el club de la Ribera: el paraguayo integró el plantel que ganó la Liga Profesional, la Copa de la Liga y, al año siguiente, la Supercopa Argentina.

El mediocampista llegó a Boca con la bendición de Juan Román Riquelme, quien ya lo había elogiado en 2016, cuando jugaba para Racing. "Me parece que tiene demasiada clase. Me encanta cómo juega Romero, cada partido que lo hace me toca mirarlo", había declarado en ese momento a TyC Sports.

Pero durante 2023, con la llegada de Jorge Almirón como entrenador, Romero empezó a perder terreno y terminó cediendo la titularidad. Finalmente, se fue del club en agosto de ese año, después de haber jugado 65 partidos en los que anotó cuatro goles.

