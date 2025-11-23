A qué hora juega Boca vs. Talleres de Córdoba, por los octavos de final del Torneo Clausura: formaciones y TV El Xeneize jugará en La Bombonera, ante su gente, en busca de una victoria para meterse en los cuartos de final. Para este choque, Claudio Úbeda realizaría dos cambios respecto al último encuentro. Por







El choque de octvos de final entre Boca y Talleres se jugará este domingo desde las 20 en La Bombonera

Después de haber quedado como líder en la fase de grupos, Boca jugará en condición de local contra Talleres de Córdoba de Carlos Tévez que volverá a La Bombonera por segunda vez como entrenador, por los octavos de final del Torneo Clausura.

El Xeneize tuvo una muy buena actuación en la fase regular, donde terminó en la primera posición de la Zona A con 29 puntos, cuatro por encima de sus más inmediatos perseguidores, que fueron Unión de Santa Fe y Racing. Y gracias a ello, le permitirá definir las series en su casa.

Para este choque, Claudio Úbeda haría dos cambios en el primer equipo, pero, también cuenta con la buena noticia de volver a contar con Rodrigo Battaglia, recuperado del desgarro en sóleo de la pierna izquierda que lo dejó afuera de los últimos cuatro encuentros. El volante central se entrenó toda la semana con normalidad e integra la lista de concentrados, aunque es muy probable que vaya al banco de suplentes teniendo en cuenta su inactividad y el buen nivel que está demostrando Milton Delgado.

Respecto al 11 titular que venció 2 a 0 a Tigre el pasado fin de semana realizaría dos modificaciones: Lautaro Di Lollo ingresaría en lugar de Nicolás Figal y Milton Giménez haría lo propio por el español, Ander Herrera.

El zaguero cumplió la fecha de suspensión por cinco amarillas y será de la partida ante la T, mientras que el centroatacante estaba al límite y una amonestación lo hubiese dejado afuera de este encuentro, motivo por el cual fue preservado.