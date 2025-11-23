23 de noviembre de 2025 Inicio
A qué hora juega Boca vs. Talleres de Córdoba, por los octavos de final del Torneo Clausura: formaciones y TV

El Xeneize jugará en La Bombonera, ante su gente, en busca de una victoria para meterse en los cuartos de final. Para este choque, Claudio Úbeda realizaría dos cambios respecto al último encuentro.

El choque de octvos de final entre Boca y Talleres se jugará este domingo desde las 20 en La Bombonera

El choque de octvos de final entre Boca y Talleres se jugará este domingo desde las 20 en La Bombonera

Después de haber quedado como líder en la fase de grupos, Boca jugará en condición de local contra Talleres de Córdoba de Carlos Tévez que volverá a La Bombonera por segunda vez como entrenador, por los octavos de final del Torneo Clausura.

Uno de los detalles más llamativos fue que entre los dirigidos estaba su hijo.
Pasó por Boca y Racing, trabaja como comentarista y ahora analiza ser DT

El Xeneize tuvo una muy buena actuación en la fase regular, donde terminó en la primera posición de la Zona A con 29 puntos, cuatro por encima de sus más inmediatos perseguidores, que fueron Unión de Santa Fe y Racing. Y gracias a ello, le permitirá definir las series en su casa.

Para este choque, Claudio Úbeda haría dos cambios en el primer equipo, pero, también cuenta con la buena noticia de volver a contar con Rodrigo Battaglia, recuperado del desgarro en sóleo de la pierna izquierda que lo dejó afuera de los últimos cuatro encuentros. El volante central se entrenó toda la semana con normalidad e integra la lista de concentrados, aunque es muy probable que vaya al banco de suplentes teniendo en cuenta su inactividad y el buen nivel que está demostrando Milton Delgado.

Respecto al 11 titular que venció 2 a 0 a Tigre el pasado fin de semana realizaría dos modificaciones: Lautaro Di Lollo ingresaría en lugar de Nicolás Figal y Milton Giménez haría lo propio por el español, Ander Herrera.

El zaguero cumplió la fecha de suspensión por cinco amarillas y será de la partida ante la T, mientras que el centroatacante estaba al límite y una amonestación lo hubiese dejado afuera de este encuentro, motivo por el cual fue preservado.

Por su parte, el conjunto cordobés un 2025 muy complicado, en el que incluso llegó a pelear hasta las últimas fechas por no descender. Finalmente, los dirigidos por Carlos Tevez pudieron salir adelante y a base de buenos resultados se encontraron también con la clasificación a los playoffs, ocupando el octavo lugar de la Zona B con 21 unidades.

Pensando en este encuentro crucial, el Apache tendrá la baja de Valentín Depietri, quien llegó a la quinta amonestación el fin de semana pasado y no será de la partida, por lo que su reemplazante podría ser Juan Camilo Portilla, que volvió luego de su participación en la Selección Colombia en la fecha FIFA de noviembre.

Boca vs. Talleres: hora y televisión

  • Hora: 20
  • Televisión: TNT Sports
  • Estadio: La Bombonera
  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • VAR: Adrián Franklin

Boca vs. Talleres: probables formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
  • Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.
