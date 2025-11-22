22 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Pasó por Boca y Racing, trabaja como comentarista y ahora analiza ser DT

El ex delantero vivió un torneo cerca del banco de suplentes y dejó abierta la posibilidad de cambiar de profesión.

Por
Uno de los detalles más llamativos fue que entre los dirigidos estaba su hijo.

Uno de los detalles más llamativos fue que entre los dirigidos estaba su hijo.

Redes sociales
  • El ex delantero, reconocido por su mirada táctica en los medios, volvió a mostrarse cerca del rol de entrenador.
  • Su participación como DT amateur volvió a sugerirle la posibilidad sobre un posible salto al fútbol profesional.
  • La experiencia reciente lo llevó a reflexionar sobre el liderazgo, la gestión de grupos y las exigencias del deporte.
  • Las experiencias que compartió muestran sus dudas, motivaciones y el impacto emocional que implica dirigir.

Diego Latorre volvió a quedar en el centro de la escena luego de una experiencia que lo acercó nuevamente al mundo de los bancos de suplentes. A sus 56 años, el ex futbolista y actual analista televisivo se animó a dirigir de manera informal y dio a entender que es un trabajo que viene sobrevolando desde hace tiempo.

Hulk no tuvo un buen partido en la final de la Copa Sudamericana.
Te puede interesar:

Lanus y Atlético Mineiro van al alargue para definir el campeón de la Copa Sudamericana

El ex delantero tomó el mando de La Jaula en la Copa Potrero, un certamen con formato recreativo que cuenta con el respaldo del Kun Agüero y se emite por ESPN. Pese a que su equipo no logró avanzar en la competencia, la oportunidad de trabajar al borde del campo volvió a encenderle la inquietud por asumir un desafío mayor.

Mientras compartía la experiencia junto a Oscar Ruggeri, surgió la pregunta sobre si este paso fugaz podría convertirse en el impulso definitivo para dirigir a nivel profesional. Latorre admitió que la idea lo moviliza, aunque también reconoce que el rol exige habilidades que van más allá de la táctica y la estrategia.

Al profundizar en la experiencia, remarcó que conducir a un grupo compuesto por veinte jugadores amateurs fue un desafío particular, sobre todo porque muchos de ellos tenían familia involucrada y expectativas personales. Contó que priorizó rotar más de lo habitual para que todos pudieran participar, aun sabiendo que eso podía afectar la estabilidad emocional del plantel. Señaló que esa decisión buscaba mantener la cohesión y el sentido del grupo, aunque también pidió disculpas por los cambios constantes.

Uno de los detalles más llamativos fue que entre los dirigidos estaba su hijo Diego, con quien incluso tuvo algún cruce futbolero durante los partidos. Además, se dio el tiempo para contar que la presión sobre los entrenadores es enorme y que muchos envejecen en cuestión de meses debido al nivel de exigencia, la tensión y la constante necesidad de rendir. Mencionó que el margen de error es mínimo, que no todos cuentan con los mismos apoyos dirigenciales y que algunos apenas tienen crédito para unos pocos partidos.

Diego Latorre

El paso de Diego Latorre por el fútbol

La trayectoria de Latorre reúne más de quinientos partidos oficiales y un recorrido que abarcó equipos de Argentina, Europa y distintas ligas de Latinoamérica. Sus primeros pasos fueron en Boca, donde registró varias campañas consecutivas entre fines de los ochenta y comienzos de los noventa.

Luego de esa etapa inicial pasó al fútbol italiano para jugar en Fiorentina, donde apenas tuvo participación. Su siguiente pasó fue mudarse a España, primero al Tenerife y más tarde al Salamanca, donde sumó otra temporada en la máxima categoría.

Diego Latorre

En su retorno al fútbol argentino vistió las camisetas de Boca y Racing antes de pasar a clubes de México, Guatemala y nuevamente México. También tuvo ciclos en Rosario Central, Chacarita, Celaya, Comunicaciones, Dorados y Durango. En total, acumuló 574 partidos y 177 goles considerando liga, copas nacionales y torneos internacionales como la Copa Libertadores, la Supercopa Sudamericana, la Recopa, la Copa de la UEFA y la Mercosur.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Arabians Tonka es el perfume elegido por Leandro Paredes, ícono del fútbol.

Este es el perfume favorito de Leandro Paredes: cuánto sale

Messi y una infinidad de grandes momentos vividos en Barcelona, cuyos hinchas no lo olvidan.

Video: en el regreso de Barcelona al Camp Nou, los hinchas pidieron por Messi

La Selección española jugará el Mundial 2026.

Atenta, Selección argentina: la estadística de España que preocupa rumbo a la Finalissima

El cruce se da luego de que la AFA corone campeón a Rosario Central por ser puntero de la tabla anual. 
play

El nuevo posteo de Toviggino contra Verón: "Cuidate mucho boina multicolor"

Alexis Mac Allister sorprendió con un outfit muy cómodo.

Alexis Mac Allister marcó tendencia con un look monocromático y oversize

El partido comienza a las 17.

Lanús, a un paso de la gloria: enfrenta a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana

Rating Cero

El cantante anunció que estará en el festival de Viña del Mar este verano.
play

"Todo es por algo": el cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, contó cómo atravesó un problema de salud mental

La bestia en mí es una producción estadounidense de género dramático que muchos usuarios describieron como un thriller elegante y denso. 
play

De qué se trata La bestia en mí, la miniserie con giros inesperados que sorprende a todos en Netflix

Las mejores 2 series de Netflix que tenés que ver si te gustó El cuco de cristal

Esta película se estrenó en Netflix el 19 de noviembre.
play

Está en Netflix y tiene una mezcla de comedia romántica con drama empresarial: es una película buenísima

Aldana Masset, Miss Argentina, eliminada del certamen

Aldana Masset y su mensaje tras su eliminación temprana en Miss Universo 2025

Clara inicia una investigación personal que la confronta con el pasado del pueblo.
play

Es un thriller español de solo 6 capítulos y es furor en Netflix: cuál es y de qué se trata

últimas noticias

play
El expresidente Jair Bolsonaro, en la entrada de su domicilio, el viernes.

Jair Bolsonaro admitió haber manipulado su tobillera electrónica: "Metí un soldador por casualidad"

Hace 18 minutos
La nena que fue asesinada mientras jugaba en Tucumán y la mafia que habría detrás

Investigan una venganza mafiosa detrás del crimen de la nena asesinada en Tucumán

Hace 34 minutos
play
El cantante anunció que estará en el festival de Viña del Mar este verano.

"Todo es por algo": el cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, contó cómo atravesó un problema de salud mental

Hace 58 minutos
Bomberos controlaron un nuevo foco de incendio en Ezeiza a una semana de la explosión

Susto en Ezeiza: los bomberos tuvieron que controlar un nuevo incendio a una semana de la explosión

Hace 1 hora
El evento pensado para la comunidad financiera de Wall Street busca fondos e inversiones para el desarrollo del país.

Milei lanza la Argentina Week para seducir a fondos e inversores internacionales en Estados Unidos

Hace 1 hora