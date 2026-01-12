12 de enero de 2026 Inicio
Bomba en Real Madrid: despidieron a Xabi Alonso y ya anunciaron a su reemplazante

El Merengue anunció la salida del DT luego de la caída contra Barcelona por la Supercopa de España y confirmó quién lo sucederá en el cargo.

Xabi Alonso fue despedido como DT de Real Madrid.

Xabi Alonso fue despedido como DT de Real Madrid.

AFP/Fadel Senna
En un comunicado, la institución española expuso la salida de Alonso, considerado como un ídolo de la institución española: "El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo".

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", marcó el Merengue en esta línea.

En tanto, en otra nota, el club presidido por Florentino Pérez señaló que Arbeloa reemplazará a Alonso: "El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo".

Álvaro Arbeloa
&Aacute;lvaro Arbeloa ser&aacute; el nuevo entrenador de Real Madrid.

Álvaro Arbeloa será el nuevo entrenador de Real Madrid.

En tal sentido, destacó su trayectoria: "Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025".

"Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió nuestra camiseta entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España", agregó en esta línea.

En este marco, Real Madrid también subrayó la etapa de Arbeloa con España: "Con la selección española, Álvaro Arbeloa también formó parte de una época histórica, en la que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012). Fue 56 veces internacional".

Xabi Alonso se despidió de Real Madrid sin títulos como entrenador

El exfutbolista de 44 años dejó de ser el DT del conjunto español luego de que dirigiera al equipo en 34 partidos, de los cuales el Merengue ganó 24, empató 4 y perdió 6, mientras que no consiguió títulos. Había sido presentado en mayo de 2025.

"Estoy muy feliz de estar aquí, en mi casa. Estuve unos años fuera, pero el vínculo con el madridismo siempre ha estado ahí. Desde que entré en Valdebebas renació y se encendió ese sentimiento. Siento que el madridismo tiene esa ilusión por una nueva etapa y por hacer más grande la historia de este club", expresó Alonso en aquel entonces.

