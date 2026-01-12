12 de enero de 2026 Inicio
Fue dirigido por Gallardo e hizo una revelación llamativa: "Me daba vergüenza hablar con él"

El delantero recordó su etapa en Núñez con emoción. También resaltó la influencia clave del entrenador en su desarrollo.

Por
El extremo reconoció que el recuerdo de River sigue muy presente en su rutina.

Télam
  • El ex atacante de River recordó su vínculo con Marcelo Gallardo y confesó la admiración que le generaba trabajar con él.
  • Reveló cómo el entrenador influyó en su crecimiento y en la adaptación a nuevas funciones dentro del campo.
  • Destacó el respeto y la intensidad que le imponía el Muñeco en el día a día.
  • Repasó su etapa en el club antes de ser transferido al fútbol europeo.

Pablo Solari volvió a mirar hacia atrás y compartió una confesión que llamó la atención sobre su etapa bajo la conducción de Marcelo Gallardo. El futbolista, hoy en el Spartak de Moscú, habló del impacto emocional que le generó ser dirigido por una figura a la que admiraba incluso desde su rol de hincha.

A más de un año de su salida, el extremo reconoció que el recuerdo de River sigue muy presente en su rutina. En Rusia logró continuidad y protagonismo, con goles y asistencias que lo consolidaron como una pieza importante en ataque, pero admitió que las enseñanzas recibidas en Núñez todavía lo acompañan.

Más allá del contexto colectivo que atravesó el equipo en el regreso de Gallardo, Solari remarcó la intensidad, la exigencia permanente y la mentalidad competitiva del entrenador, factores que considera clave en su evolución como jugador.

En ese recorrido, también se animó a contar cómo vivía el trato cotidiano con el DT. Desde el respeto inicial hasta la confianza progresiva. "Él impone, a mí me daba como vergüenza hablar con él, me inhibía. Me emocionaba tenerlo como entrenador a lo primero, después se fue dando más natural”, comentó.

Gol de Pablo Solari a Boca

El paso de Pablo Solari en River

Formado en las divisiones juveniles de Talleres de Córdoba y con un paso destacado por Colo-Colo, Solari llegó a River a mediados de 2022. Desde su llegada mostró desequilibrio, velocidad y olfato goleador, cualidades que le permitieron ganarse un lugar dentro del plantel.

Durante su ciclo en el club, el atacante disputó 110 partidos oficiales, en los que marcó 30 goles y entregó 17 asistencias. En ese período también sumó tres títulos y atravesó etapas bajo la conducción de distintos entrenadores, aunque siempre resaltó la huella que dejó el Muñeco en su carrera.

Pablo Solari River

El propio jugador explicó que Gallardo lo ayudó a ampliar su repertorio táctico, enseñándole a desempeñarse como segundo delantero y no solo abierto por las bandas. Ese aprendizaje le dio mayor riqueza a su juego y nuevas herramientas para interpretar distintos roles ofensivos.

A comienzos de 2025, luego de una baja en su rendimiento, River concretó su transferencia al Spartak de Moscú por 12 millones de dólares. El club conservó siete millones por poseer el 60% del pase, mientras que el resto se repartió entre Talleres y Colo-Colo.

