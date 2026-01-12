12 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Gallardo no lo tuvo en cuenta y ahora le tiró un dardo tras llegar a un nuevo club

El atacante llega a un nuevo equipo luego de su paso por Banfield. Busca continuidad y protagonismo en su nuevo desafío.

Por
Se refirió a sus compañeros de la reserva campeona del 2024.

Se refirió a sus compañeros de la reserva campeona del 2024.

  • El delantero formado en River salió a préstamo luego de no ser considerado en el primer equipo.
  • Su llegada a Platense estuvo acompañada por declaraciones con un mensaje directo al cuerpo técnico anterior.
  • El atacante busca continuidad luego de un período marcado por lesiones y poca actividad oficial.
  • Sus números recientes muestran un paso productivo en su última experiencia en Primera División.

Tomás Nasif está viviendo una nueva etapa en su carrera luego de dejar River y sumarse a Platense a préstamo. El delantero, que no logró debutar en la Primera del club de Núñez, aprovechó su presentación oficial para expresar su malestar por la falta de oportunidades durante el ciclo de Marcelo Gallardo.

El extremo reconoció que el recuerdo de River sigue muy presente en su rutina.
Te puede interesar:

Fue dirigido por Gallardo e hizo una revelación llamativa: "Me daba vergüenza hablar con él"

El atacante cordobés, de 22 años, remarcó su recorrido formativo dentro de River y describió el largo camino que debió transitar hasta llegar a Reserva. En ese proceso, sostuvo que la gran cantidad de futbolistas y la exigencia interna hicieron que el salto al plantel profesional siempre pareciera lejano.

TOMAS NASIF

En sus declaraciones, también amplió su reclamo al señalar que varios jugadores de la camada campeona de Reserva en 2024 no fueron considerados para dar el paso a Primera. Según su visión, ese grupo tenía condiciones para ser observado de cerca, aunque finalmente no logró tener continuidad en el máximo nivel.

"Yo me crié en River. Se ve el club y la magnitud, con tanta cantidad de jugadores. Yo no jugué en Reserva hasta los 20 años y lo veía lejos. Una vez que estás en Reserva y empezás a compartir, a tener más confianza", expresó.

Luego de un paso a préstamo por Banfield y de haber superado una lesión importante que lo mantuvo fuera de las canchas durante gran parte del año, el delantero apuesta a este nuevo desafío. En Platense, espera recuperar ritmo de competencia, sumar minutos y aportar goles.

"Cuando estaba en Reserva sabíamos que podía estar cualquiera en Primera, pero Marcelo Gallardo no tuvo en cuenta a ninguno de ese equipo campeón", agregó en DSports Radio (FM 103.1).

Tomas Nasif

Los números de Tomás Nasif en su carrera

Durante la temporada 2025, Tomás Nasif defendió la camiseta de Banfield en la Primera División del fútbol argentino. En ese período disputó ocho partidos por el torneo local, en los que convirtió tres goles y entregó una asistencia. Además, sumó una participación en la Copa Argentina, sin registros de goles ni asistencias. Estos números permiten ver una primera etapa en su carrera que tuvo todo lo necesario para alimentar la expectativa de crecimiento en su nuevo club.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Xabi Alonso fue despedido como DT de Real Madrid.

Bomba en Real Madrid: despidieron a Xabi Alonso y ya anunciaron a su reemplazante

Giuliano Simeone marcó tendencia con un look total black.

El look de Giuliano Simeone que se robó las miradas: lo clásico no pasa de moda

El delantero de 22 años acaba de llegar al fútbol italiano.

Insólito: lo compraron por varios millones y su DT no lo conoce

River puso primera en 2026 contra Millonarios de Colombia.

River ganó 1-0 contra Millonarios de Colombia y se quedó con el primer amistoso de la pretemporada

Barcelona se consagró campeón de la Supercopa de España.
play

Barcelona, campeón de la Supercopa de España: le ganó 3-2 a Real Madrid en un partidazo

Gustavo Alfaro impulsó la gestión para sumar variantes ofensivas de cara al Mundial 2026.

Es un delantero argentino, juega en un grande de Argentina y recibió el documento paraguayo: puede ir al Mundial 2026

Rating Cero

Luciano Castro

Luciano Castro: "Me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo"

Esta interacción volvió a instalar preguntas sobre el trasfondo del contacto.

Lo dejó en offside: Wanda Nara reveló qué famoso la contactó apenas conoció su separación

El elenco se conforma por estrellas de Hollywood. 
play

Hoy en Netflix: fue muy premiada y es una de las películas que más se está viendo en 2026

Este perfume pertenece a la familia olfativa ámbar floral para mujeres.

Este es el perfume favorito de Marcela Kloosterboer: cuánto sale

Actualmente, llegó a la gran N roja una nueva producción estadounidense, se trata de la séptima temporada de Younger, estrenada en 2015. Una serie atrapante, que mezcla comedia y drama, un entretenimiento garantizado que no te podés perder este mes de enero. 
play

Younger volvió a ser tendencia en Netflix con su nueva temporada: de qué se trata la serie centrada en las mujeres

Existen Series que lograron trascender fronteras, siendo las favoritas de varios usuarios de Netflix
play

Esta comedia sobre hombres que están llegando a sus 40 años tiene nueva temporada en Netflix y es furor: como encontrarla

últimas noticias

El FMI dio a conocer el ranking global de PBI: qué puesto ocupará la Argentina en 2026

El FMI dio a conocer el ranking global de PBI: qué puesto ocupará la Argentina en 2026

Hace 13 minutos
Luciano Castro

Luciano Castro: "Me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo"

Hace 14 minutos
Se trata de una experiencia visual intensa que suma tecnología y expresión artística en un formato contemporáneo.

Arte contemporáneo: este edificio de Buenos Aires tiene todo tipo de muestras y es perfecto para visitar en el verano 2026

Hace 40 minutos
play
General Ancap en el video de presentación de las cuentas en inglés de Javier Milei.

Milei lanzó sus redes sociales en inglés de la mano de General Ancap

Hace 1 hora
Esta interacción volvió a instalar preguntas sobre el trasfondo del contacto.

Lo dejó en offside: Wanda Nara reveló qué famoso la contactó apenas conoció su separación

Hace 1 hora