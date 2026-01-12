Gallardo no lo tuvo en cuenta y ahora le tiró un dardo tras llegar a un nuevo club El atacante llega a un nuevo equipo luego de su paso por Banfield. Busca continuidad y protagonismo en su nuevo desafío. Por + Seguir en







Se refirió a sus compañeros de la reserva campeona del 2024.

El delantero formado en River salió a préstamo luego de no ser considerado en el primer equipo.

Su llegada a Platense estuvo acompañada por declaraciones con un mensaje directo al cuerpo técnico anterior.

El atacante busca continuidad luego de un período marcado por lesiones y poca actividad oficial.

Sus números recientes muestran un paso productivo en su última experiencia en Primera División. Tomás Nasif está viviendo una nueva etapa en su carrera luego de dejar River y sumarse a Platense a préstamo. El delantero, que no logró debutar en la Primera del club de Núñez, aprovechó su presentación oficial para expresar su malestar por la falta de oportunidades durante el ciclo de Marcelo Gallardo.

El atacante cordobés, de 22 años, remarcó su recorrido formativo dentro de River y describió el largo camino que debió transitar hasta llegar a Reserva. En ese proceso, sostuvo que la gran cantidad de futbolistas y la exigencia interna hicieron que el salto al plantel profesional siempre pareciera lejano.

TOMAS NASIF Platense En sus declaraciones, también amplió su reclamo al señalar que varios jugadores de la camada campeona de Reserva en 2024 no fueron considerados para dar el paso a Primera. Según su visión, ese grupo tenía condiciones para ser observado de cerca, aunque finalmente no logró tener continuidad en el máximo nivel.

"Yo me crié en River. Se ve el club y la magnitud, con tanta cantidad de jugadores. Yo no jugué en Reserva hasta los 20 años y lo veía lejos. Una vez que estás en Reserva y empezás a compartir, a tener más confianza", expresó.

Luego de un paso a préstamo por Banfield y de haber superado una lesión importante que lo mantuvo fuera de las canchas durante gran parte del año, el delantero apuesta a este nuevo desafío. En Platense, espera recuperar ritmo de competencia, sumar minutos y aportar goles.

"Cuando estaba en Reserva sabíamos que podía estar cualquiera en Primera, pero Marcelo Gallardo no tuvo en cuenta a ninguno de ese equipo campeón", agregó en DSports Radio (FM 103.1). Tomas Nasif Redes sociales Los números de Tomás Nasif en su carrera Durante la temporada 2025, Tomás Nasif defendió la camiseta de Banfield en la Primera División del fútbol argentino. En ese período disputó ocho partidos por el torneo local, en los que convirtió tres goles y entregó una asistencia. Además, sumó una participación en la Copa Argentina, sin registros de goles ni asistencias. Estos números permiten ver una primera etapa en su carrera que tuvo todo lo necesario para alimentar la expectativa de crecimiento en su nuevo club.