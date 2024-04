Boca le cumplirá el sueño a un niño boliviano: le regaló una camiseta y lo invitó a ver el debut en la Copa Sudamericana

Freddy había contado que no contaba con el dinero para ir a ver al Xeneize contra Nacional Potosí, por eso el club lo contactó, le hizo un obsequio y podrá ver el encuentro en el estadio.

El nene expuso su mezcla de sentimientos, ya que lamentó la ausencia de los principales futbolistas, pero festejó la presencia de Darío Benedetto: "Espero saludarlo, ya que estoy muy triste porque no va a venir Cavani ni los titulares. Pero también muy feliz porque voy a ver a otros grandes jugadores como Benedetto y ojalá que venga Román Riquelme".

"Soy de Boca de corazón", contó Freddy, quien detalló que toda su familia es simpatizante del Xeneize. Sin embargo, no podría estar presente en la cancha para presenciar el encuentro: "No creo que pueda ir a ver el partido por temas económicos. Iré si me alcanzan los ahorros que tengo de los recreos de la escuela".

A partir de la viralización del video, las autoridades del club de la Ribera lograron localizarlo, regalarle una camiseta de Pipa Benedetto y le dieron una entrada para que mire el debut en el torneo internacional: "Nuestro nuevo amigo Freddy estará esta noche alentando a Boca en Potosí".

El niño relató su sueño a los medios de comunicación