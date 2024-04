Jorge Almirón fue contundente al responder si le gustaría volver a dirigir a Boca

El entrenador, que se desempeña en el Colo Colo de Chile, no dejó dudas sobre su postura con el Xeneize luego de haber sido el DT del equipo entre abril y noviembre de 2023.

En diálogo con el youtuber Ezequiel Consevik, que es más conocido como Ezzequiel, Almirón manifestó su deseo de tener otra etapa como entrenador del Xeneize: "Me gustaría dirigir a Boca nuevamente". Fue el DT del club de La Ribera entre abril y noviembre de 2023, con 43 partidos, que se dividen entre 17 triunfos, 13 empates y 13 derrotas.

En tal sentido, el entrenador que ahora dirige al Colo Colo de Chile, también expresó su agrado por la Bombonera. "El estadio de Boca fue el más lindo en el que dirigí", aseguró.

En tanto, reconoció que las caídas que más lo impactaron fueron las finales que perdieron Lanús y Boca en la Copa Libertadores, en 2017 con Gremio de Brasil y en 2023 con Fluminense de ese país, respectivamente: "Fueron las derrotas que más me dolieron".

También, afirmó que no espera que River se interese en que sea su DT: "No creo que me hagan una oferta". Por último, expuso su agrado por el entrenador del Manchester City de Inglaterra. "Guardiola es el mejor entrenador del mundo", señaló.

Preguntas y respuestas con Jorge Almiron - EZZEQUIEL

Malas noticias para Boca: Lucas Blondel sufrió una grave lesión

Finalmente sucedió lo peor: Boca dio a conocer el parte médico del volante Lucas Blondel e informó que el jugador tiene un "esguince de rodilla derecha con ruptura del ligamento cruzado anterior" que demandaría una recuperación de entre 6 y 8 meses. En el mismo parte, desde el club de la ribera informaron que en las próximas 48 horas se le realizará al jugador una resonancia magnética.

En el partido que Boca Juniors venció San Lorenzo por la Copa de la Liga Profesional, Blondel debió de abandonar la cancha cuando a los 17minutos del primer tiempo fue a disputar una pelota con Cristian Ferreira, quedándole el pie derecho trabado en el césped y haciendo un movimiento antinatural que lo llevó a caerse sobre su propia pierna. El jugador quedó inmóvil dando a entender un escenario complicado.

En la transmisión del partido se vio como sus compañeros y los jugadores adversarios pidieron de inmediato el ingreso del personal médico de Boca, que entró rápidamente a socorrerlo. El jugador debió ser trasladado en una camilla con claros gestos de dolor hacia el vestuario.