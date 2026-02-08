El polémico festejo del Pity Martínez que provocó bronca e indignación en River

La noche que debía ser de reconocimiento terminó envuelta en polémica. Gonzalo “Pity” Martínez regresó al estadio Monumental y recibió el homenaje de River por su recordado paso en el club, pero horas después un video de los festejos de Tigre en el vestuario encendió la bronca de parte del mundo millonario.
El equipo de Victoria sorprendió con una contundente victoria 4-1 ante River por la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Apertura y celebró con euforia su tercera victoria en el campeonato. En las imágenes que circularon en redes sociales se lo ve a Martínez encabezando un “trencito” junto a sus compañeros mientras sonaba la música a alto volumen, una escena que generó fuertes críticas entre simpatizantes del club de Núñez.
El malestar se potenció porque el mediocampista fue una de las figuras más queridas de los últimos años en River, protagonista de títulos internacionales y autor de goles decisivos. Para un sector de la hinchada, su participación en los festejos de la goleada fue interpretada como un gesto innecesario, especialmente después del homenaje previo al partido.
Otros hinchas, en cambio, relativizaron la situación y recordaron que el futbolista hoy defiende los colores de Tigre, por lo que consideran lógico que celebre los triunfos de su equipo.
Tras el partido, el propio Martínez reforzó la celebración con un mensaje en sus redes sociales: publicó una imagen del vestuario visitante en el Monumental acompañada por la frase “Vamos Matador, a seguir por más!!!”. El posteo, lejos de apagar la polémica, multiplicó el debate entre los fanáticos de River.