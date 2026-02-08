8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El polémico festejo del Pity Martínez que provocó bronca e indignación en River

El exídolo millonario fue homenajeado en el Monumental, pero un video de las celebraciones en el vestuario de Tigre tras la goleada 4-1 desató críticas y reabrió el debate entre los hinchas.

Por
El Pity celebró con todo la goelada.

El Pity celebró con todo la goelada.

La noche que debía ser de reconocimiento terminó envuelta en polémica. Gonzalo “Pity” Martínez regresó al estadio Monumental y recibió el homenaje de River por su recordado paso en el club, pero horas después un video de los festejos de Tigre en el vestuario encendió la bronca de parte del mundo millonario.

La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre
Te puede interesar:

La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

El equipo de Victoria sorprendió con una contundente victoria 4-1 ante River por la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Apertura y celebró con euforia su tercera victoria en el campeonato. En las imágenes que circularon en redes sociales se lo ve a Martínez encabezando un “trencito” junto a sus compañeros mientras sonaba la música a alto volumen, una escena que generó fuertes críticas entre simpatizantes del club de Núñez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gigli_cristian/status/2020335376758681946?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2020335376758681946%7Ctwgr%5E0c021daaf6f3de4ba64035b4e5b69a04808ea892%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Far%2Ffutbolargentino%2Fel-video-del-pity-martinez-bailando-que-indigno-a-los-hinchas-de-river-tras-la-goleada-sufrida-ante-tigre&partner=&hide_thread=false

El malestar se potenció porque el mediocampista fue una de las figuras más queridas de los últimos años en River, protagonista de títulos internacionales y autor de goles decisivos. Para un sector de la hinchada, su participación en los festejos de la goleada fue interpretada como un gesto innecesario, especialmente después del homenaje previo al partido.

Otros hinchas, en cambio, relativizaron la situación y recordaron que el futbolista hoy defiende los colores de Tigre, por lo que consideran lógico que celebre los triunfos de su equipo.

Tras el partido, el propio Martínez reforzó la celebración con un mensaje en sus redes sociales: publicó una imagen del vestuario visitante en el Monumental acompañada por la frase “Vamos Matador, a seguir por más!!!”. El posteo, lejos de apagar la polémica, multiplicó el debate entre los fanáticos de River.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River ya se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras la dura derrota contra Tigre

River perdió con Tigre.
play

River sufrió un durísimo golpe en el Monumental: no hizo pie y perdió 4-1 con Tigre

El Diablito lo elogió en redes y mostró su entusiasmo por el nuevo paso.

Es el nuevo Echeverri y recibió elogios del propio Diablito: pichón de crack

Facundo Colidio será uno de los delanteros de River. 

River y Tigre se enfrentan en el Monumental en busca de llegar a la punta

Hoy está alejado del fútbol y enfocado en sus negocios en África y Europa.
play

Qué fue de la vida de Alphonse Tchami: fue el único africano en hacer un gol en un Superclásico

La venta será en sectores específicos y con consumo controlado.

River Plate autorizará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

Rating Cero

El trabajo de Bale fue clave para transmitir la carga emocional de un ser marcado por el aislamiento y la incomprensión.

La impresionante transformación de Christian Bale para un papel: "Gritaba como un loco"

Esto lo tendrá que tener en cuenta Cretton a la hora de adaptar un anime tan querido como es Naruto. Este live action puede ser un éxito, pero si es un desastre, será claramente recordado como tal.

Por qué Marvel podría ayudar a hacer el mejor live action de Naruto y destacarse en la nueva tendencia

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix
play

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix: cual es

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2024, se trata de Tornados, un film de acción, de desastres naturales, con una mezcla de drama y aventuras. 
play

Tornados es la película con mucha acción que llegó a Netflix y te dejará al borde del sillón todo el tiempo: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja, un viejo estreno de 2002, se trata de No me olvides, un film de romance y comedia, con un elenco excepcional.
play

Cuál es la trama de No me olvides, la película romántica de los 2000 que llegó a Netflix y es tendencia

El cruce generó un silencio incómodo en la mesa de Legrand.
play

Edith Hermida cruzó en vivo a Patricia Bullrich por la reforma laboral: "La clase media uruguaya viene a trabajar a la Argentina"

últimas noticias

Huracán, de mala racha en el Apertura, buscará sumar sus primero puntos en el clásico ante San Lorenzo

San Lorenzo intentará darle el golpe de gracia a un Huracán que todavía no ganó en lo que va del torneo

Hace 4 minutos
El Pity celebró con todo la goelada.

El polémico festejo del Pity Martínez que provocó bronca e indignación en River

Hace 10 minutos
Seattle Seahawks y New England Patriots vuelven a cruzarse en el Super Bowl luego de la polémica final de 2015.

A qué hora es el Super Bowl LX en Argentina y cómo verlo en vivo por TV o por streaming

Hace 16 minutos
El optimismo, encontrar en el medio del desierto el vaso medio lleno, producirá verdaderos logros internos.

La técnica de la "cancha de básquet": el método para dejar de ser testigo y convertirte en protagonista de tu vida

Hace 17 minutos
La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

Hace 28 minutos