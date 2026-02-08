El polémico festejo del Pity Martínez que provocó bronca e indignación en River El exídolo millonario fue homenajeado en el Monumental, pero un video de las celebraciones en el vestuario de Tigre tras la goleada 4-1 desató críticas y reabrió el debate entre los hinchas. Por + Seguir en







El Pity celebró con todo la goelada.

La noche que debía ser de reconocimiento terminó envuelta en polémica. Gonzalo “Pity” Martínez regresó al estadio Monumental y recibió el homenaje de River por su recordado paso en el club, pero horas después un video de los festejos de Tigre en el vestuario encendió la bronca de parte del mundo millonario.

El equipo de Victoria sorprendió con una contundente victoria 4-1 ante River por la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Apertura y celebró con euforia su tercera victoria en el campeonato. En las imágenes que circularon en redes sociales se lo ve a Martínez encabezando un “trencito” junto a sus compañeros mientras sonaba la música a alto volumen, una escena que generó fuertes críticas entre simpatizantes del club de Núñez.

pic.twitter.com/hsQgQo87Lf — CRISTIAN GIGLI (@gigli_cristian) February 8, 2026 El malestar se potenció porque el mediocampista fue una de las figuras más queridas de los últimos años en River, protagonista de títulos internacionales y autor de goles decisivos. Para un sector de la hinchada, su participación en los festejos de la goleada fue interpretada como un gesto innecesario, especialmente después del homenaje previo al partido.

Otros hinchas, en cambio, relativizaron la situación y recordaron que el futbolista hoy defiende los colores de Tigre, por lo que consideran lógico que celebre los triunfos de su equipo.