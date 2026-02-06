6 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Qué dijo Guillermo Barros Schelotto sobre una posible vuelta como DT de Boca

En la previa del gran choque del domingo, el entrenador del Fortín fue consultado por una revancha en el club de la Ribera y, después de varios silbidos en la sala, su respuesta fue llamativamente risueña.

Por
Guillermo Barros Schelotto piensa en el choque del domingo.

Guillermo Barros Schelotto piensa en el choque del domingo.

Este domingo desde las 22.15, Vélez recibirá a Boca en el estadio José Amalfitani por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en un partido que promete clima especial. No solo por lo que hay en juego en la tabla, sino también por el regreso de Guillermo Barros Schelotto al centro de la escena frente al club donde es ídolo.

Las resoluciones marcaron un antes y un después para ambos clubes.
Te puede interesar:

Nuevo relato estremecedor de los incidentes entre Independiente y U de Chile: "Fue muy triste"

En la previa, el Mellizo habló en conferencia de prensa y fue consultado por un tema casi inevitable: la posibilidad de volver a dirigir a Boca, club al que condujo entre 2017 y 2018, etapa en la que ganó dos títulos locales y alcanzó la final de la Copa Libertadores.

Tras los silbidos por parte de los medios partidarios, en medio del tenso momento Barros Schelotto intentó bajarle el tono a los rumores y fue contundente. “Lo único que pienso es tratar de que Vélez gane el domingo, que juegue bien, sea superior al rival y que mantenga la punta”, respondió entre risas.

El Fortín llega como líder de su grupo con siete puntos, producto de dos triunfos y un empate, y buscará mantenerse en la cima ante el Xeneize.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2019793244402377135&partner=&hide_thread=false

Sobre el choque ante Boca, Guillermo reconoció el impacto especial que tiene el rival, aunque intentó relativizarlo desde lo futbolístico. “El impacto mediático y anímico de ganarle a Boca es distinto, pero el análisis global es que contra todos los equipos es igual”, señaló.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se pudrió todo entre los periodistas en medio de un debate sobre las lesiones en Boca Juniors.

Diego Latorre explotó contra el Chavo Fucks por las lesiones en Boca Juniors: "empezá a estudiar"

Manchester City encabezó el ranking con la transferencia más alta del mercado.

Estos son los 10 pases más caros del mercado de pases en todo el mundo: los millones que costó el primero

La evolución de CR7 y su icónico festejo con el paso del tiempo.

Cristiano Ronaldo cumple 41 años: una carrera a puro gol y una rivalidad con Messi que marcó una era

Lautaro Martínez, futbolista de Inter.

El look de Lautaro Martínez para una fiesta: el color de remera que se impone en 2026

En lo que va del año, Boca tiene un total de 9 jugadores lesionados.

Alarma en Boca: uno por uno, la lista completa de los lesionados en el plantel

La salida de Racing que lo llevó del fútbol argentino a Europa.

Se acaba de ir del fútbol argentino y fue presentado como un boxeador en Europa

Rating Cero

Occhiato filtró por error las ganancias de Luzu.

Nico Occhiato mostró por error cuántos miles de dólares gana en Luzu TV y sorprendió

Se separó Ricardo Centurión.

Ricardo Centurión se habría separado de su novia para volver con su ex

Rosa Rodríguez ganó el mayor premio de Pasapalabra

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que se hizo millonaria en Pasapalabra

Pese a estar separados, hay una modelo que no le gusta nada a Evangelina.

Quién es la ex de Martín Demichelis que llena de furia a Evangelina Anderson

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2017 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de Invierno con la realeza.
play

Invierno con la realeza es la película romántica que llegó a Netflix y es furor: de qué se trata

Marvel Studios sigue preparando el terreno para su próxima gran etapa, conocida por muchos como la “Saga Mutante”, y los rumores sobre nuevos fichajes no paran de surgir.

Nueva sorpresa: quién es el actor de Stranger Things que estaría en la mira de Marvel

últimas noticias

Guillermo Barros Schelotto piensa en el choque del domingo.

Qué dijo Guillermo Barros Schelotto sobre una posible vuelta como DT de Boca

Hace 36 minutos
Agostina Páez fue detenida en Brasil por realizar gestos racistas. 

Así trasladaban a la comisaría a Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por racismo

Hace 46 minutos
Pablo Quirno brindó una conferencia de prensa junto a Manuel Adorni. 

Pablo Quirno, sobre el acuerdo comercial con EEUU: "Vamos a producir un enorme ingreso de dólares"

Hace 1 hora
La basura en las veredas no es la única queja. Hay muchas paredes vandalizadas, sin pintura y bienes en riesgoso estado

Avances Ambientales, la empresa con contrato millonario apuntada por la falta de mantenimiento de las calles

Hace 1 hora
Occhiato filtró por error las ganancias de Luzu.

Nico Occhiato mostró por error cuántos miles de dólares gana en Luzu TV y sorprendió

Hace 1 hora