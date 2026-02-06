Qué dijo Guillermo Barros Schelotto sobre una posible vuelta como DT de Boca En la previa del gran choque del domingo, el entrenador del Fortín fue consultado por una revancha en el club de la Ribera y, después de varios silbidos en la sala, su respuesta fue llamativamente risueña. Por + Seguir en







Guillermo Barros Schelotto piensa en el choque del domingo.

Este domingo desde las 22.15, Vélez recibirá a Boca en el estadio José Amalfitani por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en un partido que promete clima especial. No solo por lo que hay en juego en la tabla, sino también por el regreso de Guillermo Barros Schelotto al centro de la escena frente al club donde es ídolo.

En la previa, el Mellizo habló en conferencia de prensa y fue consultado por un tema casi inevitable: la posibilidad de volver a dirigir a Boca, club al que condujo entre 2017 y 2018, etapa en la que ganó dos títulos locales y alcanzó la final de la Copa Libertadores.

Tras los silbidos por parte de los medios partidarios, en medio del tenso momento Barros Schelotto intentó bajarle el tono a los rumores y fue contundente. “Lo único que pienso es tratar de que Vélez gane el domingo, que juegue bien, sea superior al rival y que mantenga la punta”, respondió entre risas.

El Fortín llega como líder de su grupo con siete puntos, producto de dos triunfos y un empate, y buscará mantenerse en la cima ante el Xeneize.

Sobre el choque ante Boca, Guillermo reconoció el impacto especial que tiene el rival, aunque intentó relativizarlo desde lo futbolístico. "El impacto mediático y anímico de ganarle a Boca es distinto, pero el análisis global es que contra todos los equipos es igual", señaló.