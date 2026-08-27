Boca pierde a otra de sus figuras: Adam Bareiro decidió operarse de su lesión lumbar y no volverá a jugar hasta 2027 La enfermería de Boca no da tregua: el delantero paraguayo, que no juega desde mayo, pasará por el quirófano y se suma a la baja de Tomás Aranda, dejando al DT Arruabarrena con un panorama cada vez más complejo en ataque. Por Agregar C5N en









El paraguayo de 30 años será baja hasta el año que viene.

El delantero paraguayo de Boca Juniors, Adam Bareiro, se someterá a una intervención quirúrgica para tratar la hernia de disco lumbar que lo afecta desde hace meses y que no lo deja jugar desde mayo de este año. Así, el atacante de 30 años se perderá todo lo que resta del año 2026 y se suma a la sensible baja del juvenil Tomás Aranda, en un panorama complicado para el Xeneize.

El exjugador de San Lorenzo finalmente será operado el próximo martes por el doctor Jorge Batista tras un calvario físico que se inició el pasado 9 de mayo durante el encuentro ante Huracán por los playoffs del Torneo Apertura. En ese partido, Bareiro debió retirarse antes del entretiempo debido a un problema muscular en la ingle y el recto anterior del abdomen. Dicha lesión lo marginó por semanas de las canchas y le costó su lugar en la lista definitiva de la selección de Paraguay para disputar el Mundial.

En estos días, cuando se preparaba para regresar a la actividad oficial, surgió la dolencia lumbar vinculada a la hernia. Aunque el cuerpo médico y el jugador ensayaron una rehabilitación sin cirugía mediante un bloqueo lumbar, kinesiología y tareas livianas, el dolor reapareció con fuerza en los últimos entrenamientos e hizo inevitable la operación.

Bareiro no juega desde el 9 de mayo, en la recordada derrota con Huracán por 3-2 en La Bombonera. Esta baja representa un golpe sensible para el director técnico Rodolfo Arruabarrena en la fase decisiva del año. La confirmación de la cirugía de Bareiro se dio apenas horas después de que Boca recibiera otra pésima noticia: la grave lesión del juvenil Tomás Aranda, considerado una de las joyas del plantel, quien sufrió la rotura del peroné de su pierna derecha y debió ser operado de urgencia, quedando descartado por el resto de la temporada.