28 de agosto de 2026 Inicio
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La confesión de Adrián Suar: "No descarto ser presidente de Boca"

El empresario y productor televisivo habló sobre su futuro y la posibilidad de involucrarse en el fútbol: "Me encantaría por el amor que le tengo al club y le podría aportar".

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Adrián Suar habló sobre la posibilidad de ser presidente de Boca.

Adrián Suar habló sobre la posibilidad de ser presidente de Boca.

Adrián Suar dio la sorpresa y no descartó la posibilidad de postularse a la presidencia de Boca, aunque reconoció la complejidad y los desafíos que implica asumir la gestión de una institución que siempre está en el foco de los flashes.

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Durante una entrevista, el actor, productor y gerente de programación de Eltrece reflexionó sobre su pasión por el club xeneize y su vínculo con la vida pública. Si bien admitió su gusto por la política, remarcó las exigencias que requiere ponerse al frente de una entidad como el club de la Ribera.

“La política me encanta. Yo soy un hombre político, me encanta”, reconoció. Aunque, enseguida profundizó: “Si yo tuviese el talento para hacer política, en un momento de mi vida me encantaría, pero no tengo ese talento”.

“A veces hay que tener cuidado quiénes son los que van... te puede gustar la política y no saber gestionar. Y Boca no creo que sea para mí. Me encantaría por el amor que le tengo a Boca y le podría aportar”, comentó.

Suar es confeso hincha de Boca.

Suar es confeso hincha de Boca.

En ese mismo sentido, habló del costo personal de ocupar cargos públicos: “La honra se te diluye. La honra que uno, el nombre, el bueno. Y eso todavía no lo estoy por entregar, porque me construí mucho para ser más o menos una persona que construya un nombre”.

De todas maneras, enfatizó que para embarcarse en un proyecto así se requeriría una alineación particular de factores personales y profesionales: “No lo descarto en algún momento de mi vida si se alinearan todos los planetas y dijera ‘ahora se da’”.

El empresario advirtió sobre la exposición y el desgaste personal que conllevan este tipo de roles institucionales, señalando que lalen estar en juego en la gestión de alta visibilidad. Bajo su mirada de conducción, resumió que en cualquier ámbito de decisión "a la gestión buena no le gana nadie" y sostuvo que "hecho mata opinión".

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