Cuáles son los dos partidos liberados de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 y cómo verlos en vivo Dos encuentros de la próxima jornada del certamen podrán verse sin necesidad de contratar el pack de fútbol. La Liga Profesional confirmó días y horarios para ambos duelos. Por Agregar C5N en









El domingo, Ponzio reemplazará a Coudet en el banco del Millonario. X: @RiverPlate

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó cuáles serán los dos encuentros liberados de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, que podrán seguirse por la señal convencional de ESPN sin necesidad de contar con el Pack Fútbol.

Los partidos liberados de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 Los dos encuentros que tendrán transmisión abierta por ESPN, sin necesidad del Pack Fútbol, son Talleres vs. Central Córdoba el sábado 29 a las 21:30 horas y Tigre vs. Barracas Central el lunes 31 a las 21:15 horas. Ambos partidos forman parte de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 y estarán al alcance de todos los abonados de cable que tengan la señal ESPN convencional, sin cargos extra.

Todos los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 La actividad de la séptima fecha iniciará este viernes en Santa Fe con el cruce entre Unión y Sarmiento de Junín a las 19:00, encuentro correspondiente al emparejamiento interzonal de la jornada. Esa misma noche, Boca Juniors se medirá frente a Lanús a partir de las 21:30 en el estadio Alberto J. Armando por la Zona A.

El domingo incluirá, entre otros, la visita de River Plate a Banfield a las 15:00 por la Zona B, partido que marcará el estreno de Leonardo Ponzio al frente del primer equipo luego del alejamiento de Eduardo Coudet. La fecha completa contempla compromisos distribuidos entre viernes y lunes:

Viernes 28 de agosto 19:00 — Unión vs. Sarmiento (ESPN Premium)

21:30 — Boca vs. Lanús (TNT Sports) Sábado 29 de agosto 14:45 — Deportivo Riestra vs. Vélez (TNT Sports)

17:00 — Rosario Central vs. Gimnasia de La Plata (ESPN Premium)

19:00 — Huracán vs. Estudiantes de Río Cuarto (TNT Sports)

21:30 — Talleres vs. Central Córdoba (ESPN Premium)

21:30 — Atlético Tucumán vs. Belgrano (TNT Sports) Domingo 30 de agosto 15:00 — Banfield vs. River (ESPN Premium)

17:00 — Argentinos Juniors vs. Aldosivi (TNT Sports)

19:15 — Independiente vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium)

21:30 — Independiente Rivadavia vs. Racing (TNT Sports) Lunes 31 de agosto 19:00 — Defensa y Justicia vs. Platense (ESPN Premium)

19:00 — Estudiantes de La Plata vs. Newell’s (TNT Sports)

21:15 — Tigre vs. Barracas Central (ESPN Premium)

21:15 — Instituto vs. San Lorenzo (TNT Sports)