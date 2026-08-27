Copa Sudamericana: tras la eliminación de River, se confirmó cuando se juega Boca - San Pablo La Conmebol dio a conocer las fechas y horarios de ambos partidos. La ida será en La Bombonera, mientras que la vuelta tendrá lugar en Brasil. El ganador jugará las semifinales contra Vasco da Gama o Independiente Santa Fe, el verdugo del Millonario. Por Agregar C5N en









Paredes y Calleri, las figuras de Boca y San Pablo.

Conmebol confirmó este jueves los días y horarios de los partidos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde Boca enfrentará a San Pablo. La ida será en La Bombonera, mientras que la vuelta tendrá lugar en Brasil. El ganador jugará las semifinales contra Vasco da Gama o Independiente Santa Fe, que viene de eliminar a River por penales en el El Monumental y precipitar la salida del entrenador Eduardo Coudet.

La ida de los cuartos de final entre Boca y San Pablo será el martes 8 de septiembre, a las 21.30, en La Bombonera. Por su parte, la vuelta, que se jugará en el Morumbi, se disputará el 15 de septiembre a la misma hora.

Boca - San Pablo jugarán por los cuartos de final de la Sudamericana. Tras eliminar a Recoleta, el próximo rival de Boca será el conjunto Tricolor, que le ganó 3-1 a Bolívar en Brasil y se llevó la serie por un global de 4-2. Por su parte, el conjunto Paulista se instaló en los cuartos de final tras finalizar primero en un grupo que compartió con O'higgins, Millonarios y Boston River, lo que le permitió evitar la instancia previa y encontrarse directamente con Bolívar en octavos.