27 de agosto de 2026 Inicio
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Copa Sudamericana: tras la eliminación de River, se confirmó cuando se juega Boca - San Pablo

La Conmebol dio a conocer las fechas y horarios de ambos partidos. La ida será en La Bombonera, mientras que la vuelta tendrá lugar en Brasil. El ganador jugará las semifinales contra Vasco da Gama o Independiente Santa Fe, el verdugo del Millonario.

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La ida de los cuartos de final entre Boca y San Pablo será el martes 8 de septiembre, a las 21.30, en La Bombonera. Por su parte, la vuelta, que se jugará en el Morumbi, se disputará el 15 de septiembre a la misma hora.

Boca - San Pablo jugarán por los cuartos de final de la Sudamericana.

Boca - San Pablo jugarán por los cuartos de final de la Sudamericana.

Tras eliminar a Recoleta, el próximo rival de Boca será el conjunto Tricolor, que le ganó 3-1 a Bolívar en Brasil y se llevó la serie por un global de 4-2. Por su parte, el conjunto Paulista se instaló en los cuartos de final tras finalizar primero en un grupo que compartió con O'higgins, Millonarios y Boston River, lo que le permitió evitar la instancia previa y encontrarse directamente con Bolívar en octavos.

El extenso calendario que se le viene a Boca

Ya sin el clásico rival en el horizonte, al Xeneize se le vienen semanas cargadas de partidos por los tres torneos que sigue en competencia. El calendario marca: 28/8 vs Lanús (Torneo Clausura), 2/9 vs Vélez (Copa Argentina), 5/9 vs Gimnasia de Mendoza (Torneo Clausura), 8/9 vs San Pablo (ida Sudamericana), Central Córdoba 13/9 (Torneo Clausura) y el 15/9 vs San Pablo (vuelta Sudamericana).

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