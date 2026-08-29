No tenía lugar en Boca, firmó con Racing y ya se ilusiona con debutar este fin de semana Tras no ser tenido en cuenta en el Xeneize, el jugador firmó su contrato con el conjunto de Avellaneda para reemplazar a Gastón Martirena. Los detalles de una particular cláusula de compra y la otra incorporación de peso para el equipo de Vojvoda. Por Agregar C5N en









El lateral de 25 años refuerza un sector débil de la defensa de Racing.

Racing oficializó la contratación de Juan Barinaga, el lateral derecho proveniente de Boca Juniors. El futbolista, que no venía sumando minutos en el Xeneize, llegó para ponerse inmediatamente a las órdenes del entrenador Juan Pablo Vojvoda y ya podría debutar este fin de semana, cuando la Academia enfrente a Independiente Rivadavia en condición de visitante.

El último partido oficial de Barinaga fue el 7 de abril, cuando ingresó en la victoria por Copa Libertadores ante Universidad Católica. El defensor, de 25 años, superó con éxito la revisión médica junto a su par Matías Pérez, se sumó a las prácticas y ya forma parte de la delegación que viajó rumbo a Mendoza para afrontar el próximo compromiso del torneo local. El apuro por traer un lateral derecho se originó tras la salida de Gastón Martirena a Nacional de Uruguay y la grave lesión del central Marco Di Césare, quien sufrió una fractura de peroné en el tobillo derecho que lo mantendrá inactivo por aproximadamente cuatro meses.

El exjugador de Belgrano se sumó a préstamo por un año, en una operación que inicialmente no representa un costo de cargo para el club de Avellaneda. No obstante, el acuerdo contempla una obligación de compra por u$s2.500.000 si el defensor llega a disputar 20 partidos oficiales sumando al menos 45 minutos en cada uno. Si dicha condición se cumple, su vínculo contractual se extenderá de forma automática hasta diciembre de 2030.





Racing adquirió los servicios de Juan Barinaga a préstamo por un año, sin cargo y con una obligación de compra si disputa 20 partidos, al menos 45 minutos por encuentro. En caso de compra, el futbolista prolongará en forma automática… pic.twitter.com/QuQEmNV008 — Racing Club (@RacingClub) August 29, 2026 A pesar de haber tenido continuidad en la primera mitad del año bajo la conducción técnica de Claudio Úbeda -donde disputó 10 compromisos-, Barinaga perdió terreno tras las apariciones de Marcelo Weigandt y Malcom Braida. Finalmente, el técnico Rodolfo Arruabarrena le comunicó que no sería tenido en cuenta para el plantel profesional. Su último partido oficial fue el 7 de abril, cuando ingresó en la victoria por Copa Libertadores ante Universidad Católica.

Además de Barinaga, la Academia reforzó su última línea con el defensor central Matías Pérez, quien llegó procedente de Cerro Porteño tras solucionarse un conflicto de deuda salarial. La transferencia del zaguero de 27 años se concretó mediante una compra definitiva de su ficha, firmando un contrato que también lo vincula al club hasta finales de 2030. Dado que fueron incluidos en la lista de convocados, existe la posibilidad de que hagan su debut oficial ocupando un lugar en el banco de suplentes este domingo frente a Independiente Rivadavia.