9 de octubre de 2026 Inicio
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A qué hora juegan Instituto vs. Boca, por el Torneo Clausura 2026: formaciones y cómo verlo en vivo

El equipo del Vasco Arruabarrena continúa firme en su misión de escalar posiciones, de cara a los octavos de final, y también se acerca a la cima de la tabla anual. Del otro lado, La Gloria llega puntera y busca dar un gran paso ante su gente.

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Boca quiere seguir de racha.

Boca quiere seguir de racha.

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Boca visitará a Instituto este viernes a partir de las 19:30 en Córdoba, en el marco de la 12° fecha del Torneo Clausura 2026. Los Xeneizes se ilusionan con seguir sumando en la tabla.

Carlos Tévez tiene en su lista de invitados a Messi y Cristiano Ronaldo para su partido de despedida. Falta confirmación.
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El equipo de la Ribera iniciará una exigente seguidilla de encuentros con una dura parada ante el líder de la Zona A, que llega golpeado de confianza tras conseguir tres victorias consecutivas. El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El conjunto de la Ribera llega a este compromiso con el impulso de su reciente goleada sobre Unión en la Bombonera. Ubicado en la cuarta posición con 20 unidades y firme en la pelea por la tabla anual, Boca no pierde de vista su gran objetivo de la temporada: el choque de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana, programado para el próximo martes.

Ante esta recargada agenda, Rodolfo Arruabarrena evalúa rotar algunas piezas, aunque mantendría a la base del equipo titular. Leandro Paredes es uno de los candidatos a descansar debido a la acumulación de minutos en el semestre, mientras que la principal novedad entre los citados es el regreso de Rodrigo Battaglia, quien sumaría sus primeros minutos del año.

Si bien el entrenador aún no definió el once inicial, contempla el ingreso de Dylan Gorosito en lugar de Leandro Lozano. Además, pelean por un lugar desde el arranque Carlos Palacios, Sebastián Villa, Milton Delgado y Miguel Merentiel.

Boca, con la tabla anual en la mira

El conjunto xeneize necesita cosechar, al menos, siete de los nueve puntos en disputa en las próximas tres fechas para alcanzar la marca de las 57 unidades en la Tabla Anual, cifra que históricamente otorga la clasificación virtual a la próxima Copa Libertadores.

Boca sueña con ya clasificar a la Libertadores

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Actualmente, el equipo de la Ribera se ubica en el segundo puesto de la tabla acumulada con 50 puntos, solo por detrás de Independiente Rivadavia (52) y en línea con Argentinos Juniors (50). Más abajo se sitúan Rosario Central (47), Instituto (46), Belgrano (45, ya clasificado por obtener el Apertura 2026), Estudiantes y Gimnasia (44 cada uno), y River (42, con un partido pendiente)

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