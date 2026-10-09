A qué hora juegan Instituto vs. Boca, por el Torneo Clausura 2026: formaciones y cómo verlo en vivo El equipo del Vasco Arruabarrena continúa firme en su misión de escalar posiciones, de cara a los octavos de final, y también se acerca a la cima de la tabla anual. Del otro lado, La Gloria llega puntera y busca dar un gran paso ante su gente. Por Agregar C5N en









Boca quiere seguir de racha. Web

Boca visitará a Instituto este viernes a partir de las 19:30 en Córdoba, en el marco de la 12° fecha del Torneo Clausura 2026. Los Xeneizes se ilusionan con seguir sumando en la tabla.

El equipo de la Ribera iniciará una exigente seguidilla de encuentros con una dura parada ante el líder de la Zona A, que llega golpeado de confianza tras conseguir tres victorias consecutivas. El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El conjunto de la Ribera llega a este compromiso con el impulso de su reciente goleada sobre Unión en la Bombonera. Ubicado en la cuarta posición con 20 unidades y firme en la pelea por la tabla anual, Boca no pierde de vista su gran objetivo de la temporada: el choque de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana, programado para el próximo martes.

Ante esta recargada agenda, Rodolfo Arruabarrena evalúa rotar algunas piezas, aunque mantendría a la base del equipo titular. Leandro Paredes es uno de los candidatos a descansar debido a la acumulación de minutos en el semestre, mientras que la principal novedad entre los citados es el regreso de Rodrigo Battaglia, quien sumaría sus primeros minutos del año.

Si bien el entrenador aún no definió el once inicial, contempla el ingreso de Dylan Gorosito en lugar de Leandro Lozano. Además, pelean por un lugar desde el arranque Carlos Palacios, Sebastián Villa, Milton Delgado y Miguel Merentiel.