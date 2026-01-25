Boca presiona pero empata 0-0 con Deportivo Riestra en su debut en el torneo Apertura 2026

Boca empata 0-0 con Deportivo Riestra en la Bombonera, en el marco de su debut en el torneo Apertura 2026 y su primer partido oficial del año. El Xeneize, que en lo que va del mercado de pases no incorporó refuerzos, busca iniciar el campeonato con el pie derecho, mientras que el Blanquinegro pretende dar el golpe y quedarse con los tres puntos. El árbitro es Sebastián Zunino.
En el primer tiempo, la mayoría de las oportunidades de gol de Boca las tuvo un sorpresivo futbolista: Lautaro Di Lollo. El defensor de 21 años contó con tres chances de cabeza para abrir el marcador, ya que tras un pase de Exequiel Zeballos su primer intento se fue desviado, luego tuvo otra ocasión que bloqueada por Ignacio Arce y su última posibilidad se produjo después de un centro de Lautaro Blanco y un cabezazo que se fue cerca.
Sin embargo, la situación más nítida fue con Blanco, cuando el lateral izquierdo envió la pelota al área de Deportivo Riestra y la pelota pegó en el palo. Además, Tomás Belmonte cabeceó en una jugada y el arquero del Blanquinegro volvió a evitar el tanto del Xeneize.
El principal eje del equipo de Claudio Úbeda, una vez más, fue Leandro Paredes. El mediocampista de la Selección argentina volvió a ser el nexo entre los mediocampistas y los delanteros de Boca, que tuvo más del 80% de posesión de la pelota, aunque expuso dificultades para avanzar con claridad en el campo de juego.
Por su parte, Deportivo Riestra buscó cerrar los espacios para obstaculizar el juego de Boca, lo que llevó a que el conjunto local no inquiete al Blanquinegro durante varios fragmentos del primer tiempo.
Úbeda dispuso que Lucas Janson se desempeñe como centrodelantero del equipo desde el inicio del partido, debido a las ausencias de Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel, quienes continúan lesionados. La última vez que el exfutbolista de Vélez fue titular había sido en febrero de 2025, cuando el Xeneize derrotó 2-1 a Aldosivi por el torneo local.
En tal sentido, el DT resolvió que Belmonte sea titular y le gane la pulseada al juvenil Milton Delgado, quien es uno de los suplentes del Xeneize.
En tanto, el entrenador de Deportivo Riestra, Gustavo Benítez, decidió que uno de los refuerzos, Nicolás Watson, juegue desde el inicio del partido. El Malevo debuta en 2026 con una alta expectativa, ya que disputará la Copa Sudamericana, el primer desafío internacional de su historia.
Boca vs. Deportivo Riestra, por el torneo Apertura 2026: formaciones
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Alan Velasco, Lucas Janson y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Mariano Bracamonte, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson, Pablo Monje; Antony Alonso y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.