Boca presiona pero empata 0-0 con Deportivo Riestra en su debut en el torneo Apertura 2026

Boca empata 0-0 con Deportivo Riestra en la Bombonera, en el marco de su debut en el torneo Apertura 2026 y su primer partido oficial del año. El Xeneize, que en lo que va del mercado de pases no incorporó refuerzos, busca iniciar el campeonato con el pie derecho, mientras que el Blanquinegro pretende dar el golpe y quedarse con los tres puntos. El árbitro es Sebastián Zunino.

En el primer tiempo, la mayoría de las oportunidades de gol de Boca las tuvo un sorpresivo futbolista: Lautaro Di Lollo. El defensor de 21 años contó con tres chances de cabeza para abrir el marcador, ya que tras un pase de Exequiel Zeballos su primer intento se fue desviado, luego tuvo otra ocasión que bloqueada por Ignacio Arce y su última posibilidad se produjo después de un centro de Lautaro Blanco y un cabezazo que se fue cerca.

Sin embargo, la situación más nítida fue con Blanco, cuando el lateral izquierdo envió la pelota al área de Deportivo Riestra y la pelota pegó en el palo. Además, Tomás Belmonte cabeceó en una jugada y el arquero del Blanquinegro volvió a evitar el tanto del Xeneize.

El principal eje del equipo de Claudio Úbeda, una vez más, fue Leandro Paredes. El mediocampista de la Selección argentina volvió a ser el nexo entre los mediocampistas y los delanteros de Boca, que tuvo más del 80% de posesión de la pelota, aunque expuso dificultades para avanzar con claridad en el campo de juego.

Por su parte, Deportivo Riestra buscó cerrar los espacios para obstaculizar el juego de Boca, lo que llevó a que el conjunto local no inquiete al Blanquinegro durante varios fragmentos del primer tiempo.