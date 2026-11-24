El emotivo recuerdo viral de "Jagger" Herrera junto a Leandro Paredes: "Los sueños están para cumplirse" Facundo “Jagger” Herrera compartió una foto de su infancia junto a Leandro Paredes y le agradeció al capitán de Boca por el camino recorrido. Por Agregar C5N en









El mediocampista reposteó la historia y respondió con un elogio al defensor, que se destacó durante este año en el equipo.

Facundo “Jagger” Herrera compartió una emotiva imagen de su infancia junto a Leandro Paredes y le dedicó unas palabras al capitán de Boca. El defensor publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que recuperó una fotografía de cuando era chico, acompañado por un joven Paredes, que por entonces transitaba sus primeros años en el Xeneize.

“Los sueños están para cumplirse. Gracias capitán Leandro Paredes”, escribió Herrera junto a la imagen, en una publicación que tuvo su respuesta por parte del mediocampista. Paredes reposteó la historia y le dedicó un breve mensaje: “Fenómeno”.

El recuerdo tuvo una repercusión especial por el presente de ambos futbolistas en el club. Paredes, que regresó a Boca para convertirse en uno de los referentes del plantel, lleva la cinta de capitán, mientras que Herrera se consolidó durante este año como uno de los puntos destacados de la defensa xeneize.

La publicación llegó en una semana especial para Boca, que viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, Colombia.

Ahora, el equipo tendrá que cambiar rápidamente el foco hacia la competencia local. Este miércoles, desde las 21, recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. Será un partido de eliminación directa, en el que buscará avanzar a los cuartos de final.