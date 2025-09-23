Miguel Russo volvió a dirigir la práctica de Boca: su reencuentro con Juan Román Riquelme

23 de septiembre de 2025 Inicio
El entrenador del Xeneize, de 69 años, estuvo presente en Boca Predio, tras superar un cuadro de deshidratación y recibió la sorpresiva visita del presidente de la institución en la práctica vespertina.

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, volvió a estar al frente del plantel xeneize en la práctica de esta tarde, con la sorpresiva presencia del presidente de la institución, Juan Román Riquelme. El DT había sido internado el lunes por un cuadro de deshidratación.

Russo fue hospitalizado hace 15 días y regresó a los entrenamientos en la previa con Rosario Central
Miguel Ángel Russo fue hospitalizado nuevamente: lo encontraron débil y deshidratado

El técnico de 69 años retomó su actividad profesional al frente del primer equipo y comenzó a preparar el duelo del próximo sábado en Florencio Varela ante Defensa y Justicia por la décima fecha del Torneo Clausura.

Luego del empate 2 a 2 ante Central Córdoba, los jugadores de Boca tuvieron día libre. Y en ese descanso, Miguel Ángel Russo decidió hacerse unos cheques de rutina. Sin embargo, los médicos de la clínica Fleni dispusieron que se quede unas horas internado por un cuadro de deshidratación.

En la mañana de hoy, Russo se sometió a nuevos estudios y, luego de los resultados favorables, se presentó el predio de Boca en Ezeiza, donde se pudo ver junto a Riquelme, en un gran abrazo entre ambos.

Cuándo es el próximo partido de Boca

El próximo encuentro será con Defensa y Justicia en Florencio Varela, por la fecha 10 del Torneo Clausura, con posibilidad de que haya público visitante en la cancha. Mientras que en la tabla de posiciones, el Xeneize quedó con 14 puntos y está en el tercer puesto de la Zona A.

El duelo ante el Halcón de Varela se disputará el sábado 27 de septiembre, desde las 19 y en caso de ganar Boca podría quedarse con la punta de la zona A, dependiendo de los resultados de Unión, Barracas Central y Estudiantes de La Plata.

