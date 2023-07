Boca: Almirón bajó las expectativas sobre el regreso de Marcos Rojo en la Copa Libertadores ante Nacional

Pensando en el segundo semestre del año donde Boca apuntará en lo inmediato que son los octavos de final de la Copa Libertadores, Almirón se refirió a los refuerzos que ya llegaron y está esperando.

“Hay gente que está trabajando. Hay muchos nombres y los jugadores que se nombran, son importantes, hasta que no se concrete ninguno, es más de los medios, en eso no me meto. Los jugadores que van llegando son pocos, pero la idea es traer más para que vayan potenciando el plantel por la cantidad de partidos que se vienen”, señaló en referencia a la llegada de Lucas Blondel y Lucas Janson, además de estar a la espera de que se concrete la llegada de Edison Cavani.

Por otro lado, durante la conferencia de prensa, el extécnico de Lanús respondió al posible regreso a la cancha de Marcos Rojo.

Jorge Almirón reveló cuándo volverá a jugar Marcos Rojo

Pensando en los refuerzos para encarar los octavos de final de la Copa Libertadores, Jorge Almirón habló sobre la recuperación del capitán, Marcos Rojo, que lleva 9 meses fuera de las canchas por diversas lesiones.

“No tengo certezas del día, el tiempo, le fecha. Pasado mañana ya empieza a entrenar con el grupo, paulatinamente. Ya está desesperado, quiere estar”, aseguró el entrenador y agregó: “Sabe la importancia que tiene para el plantel. La ansiedad de él a veces hizo que se apurara y se vuelva a lesionar, viene de 9 meses sin jugar y hay que acondicionar el cuerpo nuevamente”.

Sin embargo, manifestó que el capitán del conjunto Xeneize no estará disponible para volver a jugar ante Nacional el próximo 2 de agosto: “Tenemos que llevarlo de a poco, pasado mañana se va a empezar a integrar de a poquito”.