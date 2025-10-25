Las duras advertencias de Marcelo Gallardo tras la eliminación de River en la Copa Argentina

Luego de que River quede eliminado por penales en semifinales de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, Marcelo Gallardo habló con la prensa sin responder preguntas y lanzó duras advertencias: “Tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, es así y punto".
"No cabe otra que aceptar abrazar este momento de mierda, porque te tenés que hacer cargo, no te podés desprender. No podemos encontrar fluidez ni soltura. En general, el equipo no muestra frescura ni creatividad. Cuando suceden estas cosas vivís un momento como este", inició el Muñeco tras el partido en el Mario Alberto Kempes.
Respecto al futuro, sumó: "Analizaremos al final de la temporada, donde faltan muy pocos días, y después haremos un análisis de cómo seguimos. Hasta ahora, los objetivos no sean cumplidos. Nos queda rever si podemos intentar estos últimos 45 días agarrarnos del campeonato, que es la única chance que tenemos para revertir este año completamente negativo y después de eso veremos y analizaremos cómo terminamos el año. Y después tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, es así y punto".
"En este momento de mierda acá afuera no habrá alguien para darte un abrazo, nadie te va a esperar para llevarte de la mano a algún lugar", expresó y agregó: "Tenemos que entender que posiblemente tendremos que atravesarlo solos, porque el fútbol es así: cuando ganas, están todos, y cuando perdés, no está nadie. Ahora, aceptando la responsabilidad nuestra, veremos si nos podemos sobreponer en esta adversidad. Veremos quienes son los que están ahí para sostener esta adversidad, que no es para cualquiera".
Y concluyó: "Todos podemos tener un mal año deportivo, pero con otra forma, con otra identificación. Esa será una búsqueda y el intento de mi parte. Tratando de mentalmente estar preparado para sostener este momento, tener la claridad y la emoción controlado. Emoción controlada, de eso se trata. Porque si tenés las emociones medias, flojitas de papeles... chau, te hacen mierda. Yo por lo menos tengo que tener controlada esa parte, para tener claridad y pensar en lo que viene".